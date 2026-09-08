Rusia y Corea del Norte inauguran su primer puente vehicular fronterizo

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Corea del Norte celebró el martes la inauguración el día anterior de un puente vehicular que la conecta con Rusia, la primera vía de este tipo entre los dos países aliados diseñada para profundizar la cooperación en medio de la guerra en Ucrania.

La obra cruza el río Tumen, también conocido como río Toumannaïa, que demarca la frontera entre el Norte, China y Rusia en el Lejano Oriente.

«La finalización de este puente es un acontecimiento importante que da un nuevo impulso a la cooperación bilateral en su conjunto», afirmó el alto funcionario norcoreano Pak Thae-song, según la agencia oficial KCNA.

Hasta ahora, Rusia y Corea del Norte solo estaban conectadas por vías aéreas y ferroviarias.

Construido en unos 16 meses, este puente de un kilómetro de largo «simboliza el deseo de fortalecer las relaciones de amistad y buena vecindad» entre Rusia y Corea del Norte, según un comunicado del gobierno ruso.

El puesto fronterizo de Khassan, que podrá «atender a 300 vehículos y 2.325 personas al día», también se construyó en el marco de este proyecto iniciado en abril de 2025, según la misma fuente.

«Las relaciones entre Rusia y Corea del Norte se encuentran hoy en un nivel de asociación estratégica global sin precedentes», destacó el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, durante la inauguración del puente por videoconferencia.

Pyongyang y Moscú han estrechado lazos desde 2022 y tras el inicio de la ofensiva rusa a gran escala en Ucrania.

Corea del Norte ha enviado soldados a la región rusa de Kursk para combatir al ejército ucraniano y ha proporcionado equipo para apoyar el esfuerzo bélico ruso en Ucrania.

A cambio, ese hermético país dotado del arma nuclear recibe ayuda financiera, alimentos y energía, además de tecnología militar de parte de Moscú, según analistas.

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