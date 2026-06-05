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Rusia y Ucrania informan de un nuevo canje de 185 prisioneros por cada parte

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Moscú, 5 jun (EFE).- Rusia y Ucrania informaron este viernes de un nuevo canje de 185 prisioneros de guerra por cada bando.

«Del territorio controlado por el régimen de Kiev regresaron 185 militares rusos. A cambio fueron entregados 185 prisioneros de guerra de las Fuerzas Armadas de Ucrania», informó el Ministerio de Defensa ruso en su canal de MAX, la red de mensajería rusa.

La fuente informó del canje cuando los prisioneros rusos intercambiados se encontraban en Bielorrusia, donde recibieron «la ayuda psicológica y médica necesarias».

Los militares canjeados son atendidos por la nueva defensora del pueblo rusa, Yana Landrátova, añadió el mando castrense.

Según el Ministerio de Defensa ruso, el intercambio fue posible gracias a la mediación humanitaria de Emiratos Árabes Unidos, que ya facilitó otros canjes de este tipo.

El anterior canje, de 205 prisioneros de cada bando, tuvo lugar el pasado 15 de mayo.EFE

mos/cg

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