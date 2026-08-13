Rusia y Ucrania intercambian cuerpos de fallecidos en la guerra

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(Actualiza con la confirmación oficial ucraniana)

Moscú/Berlín, 13 ago (EFE).- Rusia y Ucrania han intercambiado cuerpos de fallecidos en la guerra, con la entrega de 261 cadáveres por parte de Moscú y de 24 en el caso de Kiev, confirmó este jueves el ucraniano Centro para la Coordinación para el Tratamiento de los Prisioneros de Guerra.

«Como resultado de medidas de repatriación, fueron retornados a Ucrania los cuerpos de 261 muertos que, según la parte rusa, pertenecen a soldados ucranianos», dijo el organismo a través de un comunicado en su página web.

El diario ruso RBC había adelantado el intercambio citando a un diputado ruso que es representante de cuestiones de la Operación Militar Especial (como denomina el bando ruso a la guerra de Ucrania librada desde 2022), Shamsail Saralíev.

La última vez que ambos bandos intercambiaron cadáveres fue el 16 de julio, cuando los ucranianos entregaron 31 cuerpos a cambio de los 501 que entregaron los rusos.

Tras la paralización de las negociaciones para tratar de poner fin al conflicto a finales de febrero de este año -cuando Estados Unidos, parte mediadora, pasó a centrarse en la guerra de Irán- Rusia y Ucrania únicamente han continuado sus contactos diplomáticos en el aspecto humanitario.

Ello incluye los intercambios de cadáveres en el frente y la devolución de niños que fueron separados de sus familias por culpa de la guerra. EFE

mos-cph