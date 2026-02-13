Rutte destaca el cambio «asombroso» de la mentalidad europea en defensa

Múnich (Alemania), 13 feb (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, alabó este viernes el cambio «asombroso» que ha tenido lugar en la mentalidad de Europa hacia un mayor gasto y liderazgo en defensa.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, recalcó que la UE ha hecho más en el último año para su defensa que en los últimos diez ejercicios.

«Durante años, décadas, Estados Unidos se ha quejado del hecho de que en Europa no gastábamos lo suficiente en defensa. Eso ha cambiado con la cumbre en La Haya», donde se acordó elevar al 5 % del PIB la inversión en defensa, dijo en declaraciones en la sede de la Unión Socialcristiana (CSU) bávara.

Además, dijo, la víspera en la reunión de ministros de Defensa de la OTAN en Bruselas sintió «un cambio de mentalidad», porque hubo «una clara convergencia de visión y de unidad» a favor de que Europa asuma un mayor papel de liderazgo dentro de la Alianza y se ocupe más de su propia defensa.

Rutte, sin mencionarlo, se refirió a la misión de la OTAN ‘Centinela del Ártico’ en la que Europa asume una importante contribución para aumentar la seguridad en esa región, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con hacerse con apoderarse de Groenlandia con el argumento del peligro que suponen supuestamente Rusia y China en la zona.

«Este es realmente un cambio asombroso. Y esto hará a la OTAN más fuerte, porque una Europa fuerte dentro de una OTAN fuerte significa que el vínculo transatlántico será más sólido que nunca, ya que hemos abordado ese gran factor de fricción desde el lado estadounidense: que Europa no hacía lo mismo que hacían los estadounidenses. Y eso es lo que estamos corrigiendo en este momento», recalcó Rutte.

El secretario general de la OTAN sostuvo delante de la presidenta de la CE que «la cooperación entre la OTAN y la UE probablemente nunca ha sido tan fuerte como lo es hoy», al tiempo que alabó el liderazgo de Alemania, que gastará en 2029 el doble que en 2021 en defensa con un gasto de más de 150.000 millones de euros, dijo dirigiéndose al ministro de Exteriores germano, Johann Wadephul.

«De forma transversal (…) hemos escuchado durante años, tanto desde la Alianza como desde otros ámbitos, que Europa debe hacer más por la defensa, y eso es correcto. Europa debe volverse más independiente, debe hacer más por su defensa», señaló Von der Leyen.

Explicó que en «el último año» la UE ha hecho «más por la defensa en Europa que en los diez años anteriores».

«Si se analiza el último presupuesto de siete años se habían previsto 8.000 millones para defensa. En el último año hemos movilizado 800.000 millones de euros para la defensa europea, con el fin de poder cerrar las brechas que tenemos», recalcó.

La política conservadora alemana destacó sobre todo el programa SAFE de compra conjunta de proyectos de defensa entre los Estados miembros, dotado de 100.000 millones de euros, de los cuales el 65 % de los bienes deben proceder de Europa o de Ucrania.

Wadephul señaló por su parte que «ahora ha llegado la hora de Europa» para convertir la política de defensa y seguridad en su prioridad.

Recalcó que el lema de la Conferencia de Seguridad de Múnich, que empieza este viernes, es ‘Under Destruction’, lo que «describe los profundos cambios globales a los que nos enfrentamos».

«Solo los superaremos si preservamos nuestras alianzas, si defendemos aquello que siempre nos ha hecho fuertes, aquello que siempre nos ha hecho capaces de defendernos, y ese es el sistema de alianzas defensivas más exitoso del mundo: la OTAN», sostuvo. EFE

