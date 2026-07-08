Rutte destaca la «unidad» en la cumbre de la OTAN y la acogida al liderazgo de Trump

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Ankara, 8 jul (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró este miércoles que la cumbre de la OTAN fue «tremendamente exitosa» y que en ella se respiró un «gran sentido de unidad», además de reconocerse el liderazgo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pese a que este llegó a la cita lanzando críticas contra sus aliados.

«Se percibía un gran sentimiento de unidad. Los aliados acogieron con gran entusiasmo el liderazgo del presidente Trump, que está transformando esta Alianza y haciéndola más fuerte» afirmó Rutte en una rueda de prensa tras la conclusión de la cumbre de Ankara. EFE

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