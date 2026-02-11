Rutte dice que corresponde a los ucranianos decidir sobre la convocatoria de elecciones

Bruselas, 11 feb (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo este miércoles que corresponde a los ucranianos decidir sobre la convocatoria de elecciones y otras cuestiones relacionadas con su futuro, como el eventual acuerdo de paz.

«Siempre hemos mantenido la postura de que son los ucranianos quienes deben decidir qué aceptar en última instancia en términos de un acuerdo de paz, especialmente en lo que respecta al delicado tema del territorio, pero también qué implicará eso en términos de cómo lograr un acuerdo de paz o de cese el fuego a largo plazo», dijo en una rueda de prensa un día antes de la reunión de ministros de Defensa aliados que tendrá lugar en Bruselas.

Al ser preguntado sobre la supuesta convocatoria de elecciones presidenciales en Ucrania, Rutte subrayó que «depende totalmente» de los ucranianos.

«Tengo plena confianza en el liderazgo y la democracia ucranianos. Así que, en última instancia, depende de ellos, de acuerdo con su Constitución y su forma de organizar estos importantes eventos», indicó.

A la reunión del jueves asistirá también el nuevo ministro de Defensa de Ucrania, Mijailo Fedórov, que participará asimismo en un Consejo informal OTAN-Ucrania.

A continuación tendrá lugar la sesión del Grupo de Contacto, que reúne a medio centenar de socios de Ucrania, más allá de los aliados de la OTAN.

La Oficina del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, negó este miércoles informaciones según las cuales ese mandatario tendría intención de anunciar la convocatoria de elecciones presidenciales y un referéndum sobre un posible acuerdo de paz con Rusia, al señalar que la situación de seguridad sigue siendo una condición clave.

«Mientras no haya seguridad, no habrá anuncios» en este sentido, dijo una fuente del entorno presidencial en una escueta declaración al diario RBC-Ucrania acerca de la información publicada por el periódico Financial Times.

El diario británico cita como fuentes a funcionarios ucranianos y europeos involucrados en la planificación y asegura que Zelenski iba a hacer el anuncio el 24 de febrero y que los comicios se celebrarían antes del 15 de mayo. EFE

