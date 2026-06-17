Rutte dice que Europa y Canadá están preparados para cubrir el reajuste de EEUU en la OTAN

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Bruselas, 17 jun (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró este miércoles que los aliados europeos y Canadá están dispuestos y preparados para cubrir las necesidades derivadas del reajuste de capacidades que Estados Unidos tiene previsto llevar a cabo en Europa.

«Hemos analizado la división del trabajo en el contexto de las fuerzas convencionales y vemos que los aliados europeos y Canadá están preparados, dispuestos y capacitados para hacer más», dijo Rutte en rueda de prensa, antes de la reunión de ministros de Defensa de la OTAN que tendrá lugar el jueves en Bruselas.

Indicó que ese reajuste obedece a las obligaciones que Estados Unidos tiene en otras partes del mundo pero subrayó que Washington seguirá presente y continuará protegiendo a Europea, en particular con el paraguas nuclear.

«Estados Unidos ha dejado claro su compromiso con la OTAN. Este compromiso implica la expectativa de que los aliados compartan de forma más equitativa la responsabilidad de nuestra seguridad en Europa», señaló.

En ese contexto, insistió en que «la disuasión nuclear estadounidense es sólida» pero que «es crucial que Europa y Canadá aumenten su contribución en el ámbito convencional, conscientes de las obligaciones que Estados Unidos tiene en todo el mundo y que debe cumplir».

Rutte señaló que lo que se plantea no es tanto la ubicación de las fuerzas y los recursos, sino «quién haría qué si se activaran nuestros planes de defensa».

«Históricamente, esto dependía excesivamente de Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos ha ajustado sus contribuciones prometidas, y otros aliados han aumentado su contribución, lo cual es justo. Esto nos fortalece», subrayó.

El político neerlandés dijo no poder detallar «por motivos de seguridad» el armamento que Europa tendría que desarrollar para reemplazar armas de largo alcance estadounidense. EFE

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