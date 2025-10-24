Sábado 25, domingo 26 y lunes 27 de octubre de 2025 (19.30 GMT)

12 minutos

Madrid, 24 oct (EFE).-

SÁBADO 25

Jerusalén.- El desarme de Hamás y en qué manos caerá el futuro Gobierno de Gaza siguen siendo las dos grandes incógnitas del plan de Trump para una Gaza devastada que sobrevive con un alto el fuego frágil y todavía con presencia de tropas, mientras en la Cisjordania ocupada la violencia a manos de colonos y del Ejército contra los palestinos no cesa.

(foto)(vídeo)

Kuala Lumpur.- Malasia celebra desde este domingo y hasta el martes la que se espera que sea la mayor cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiáico (ASEAN) y países aliados, en la que participarán el presidente estadounidense, Donald Trump, y el brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, entre otros mandatarios.

(foto)(vídeo)

Santo Domingo.- Las autoridades de la República Dominicana evalúan los daños causados por la tormenta tropical Melissa, que deja hasta el momento tres muertos en Haití, y que se prevé se convertirá en huracán el fin de semana.

(foto)(vídeo)

Abiyán.- Costa de Marfil celebra elecciones presidenciales, en las que el jefe del Estado, Alassane Ouattara, de 83 años, busca un cuarto mandato en una votación de la que han quedado excluidos los principales candidatos opositores.

(foto)(vídeo)

Roma.- Con un cordón que se dispara a 570 km/h, varios cuerpos policiales en Italia buscan sustituir el uso del «táser», que ha provocado cuatro muertes en los últimos tres meses, por el Bolawrap, un dispositivo de contención que inmoviliza al sospechoso al enrollarlo, sin causar daños letales.

(foto)(vídeo)

Bruselas.- El director de teatro español, Andrés Lima, lleva este sábado a la capital belga su última obra teatral que relata los hechos sucedidos durante la Guerra Civil española y que, según explicó el director en una entrevista con EFE, incluye escenas que evocan imágenes de conflictos más contemporáneos, como Gaza e incluso Bagdad.

(foto)(vídeo)

Berlín.- La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, interviene en el ‘Berlin Global Dialogue’, una conferencia anual de altos representantes del mundo de la política, la economía y la ciencia que debaten los retos internacionales actuales.

(foto)(vídeo)

Lisboa.- Manifestación contra la propuesta presentada por el ultraderechista Chega en contra el burka que busca prohibir taparse el rostro en lugares públicos en Portugal y que ya ha recibido el visto bueno inicial del Parlamento luso.

(foto)(vídeo)

Nueva York.- La aparición de Tilly Norwood, una «actriz» generada por inteligencia artificial (IA) que ya busca representación en Hollywood, ha desatado la ira de intérpretes y el sindicato de actores, que la califica de «robo». Mientras su creadora la defiende como una «nueva herramienta» artística y aunque expertos en la materia señalan que la tecnología aún tiene límites, su mera existencia fuerza un debate ético que la industria ya no puede eludir.

(foto)(vídeo)

Bogotá.- Entrevista con el subdirector ejecutivo y director de operaciones del Programa Mundial de Alimentos, Carl Skau, sobre su visita a Colombia en la que viajará a varias comunidades indígenas del desértico departamento de La Guajira, una de las zonas más afectadas por el hambre.

(foto)(vídeo)

Lima.- La Generación Z de Perú vuelve a salir a las calles en memoria del manifestante al que un policía encubierto mató de un disparo en la última movilización del 15 de octubre, y en medio del estado de emergencia decretado por el presidente interino de Perú, el derechista José Jerí, que ha suspendido el derecho a la libertad de reunión.

(foto)(vídeo)

Santo Domingo.- Las autoridades de la República Dominicana evalúan los daños causados por la tormenta tropical Melissa, que deja hasta el momento tres muertos en Haití, y que se prevé se convertirá en huracán el fin de semana. Pendiente de actualizar según desarrollo de la tormenta.

(foto)(vídeo)

Nueva York.- La aparición de Tilly Norwood, una “actriz” creada con inteligencia artificial que busca representación en Hollywood, ha desatado la ira de intérpretes y del sindicato de actores, que la califica de “robo”. Su creadora la defiende como una “nueva herramienta” artística, pero su sola existencia reaviva un debate ético que la industria ya no puede eludir.

(foto)(vídeo)

Caracas.- Dientes de oro, aplanamiento de la clavícula, traumatismo craneoencefálico, un esternón que sobresale, huesos fragmentados y una protuberancia en el talón del pie derecho, son algunos de los hallazgos de un equipo de investigadores que exhumó el cuerpo del médico José Gregorio Hernández Cisneros en el camino que condujo a la canonización del primer santo venezolano.

(foto)(vídeo)

Bogotá.- Entrevista con el subdirector ejecutivo y director de operaciones del Programa Mundial de Alimentos, Carl Skau, sobre su visita a Colombia en la que viajará a varias comunidades indígenas del desértico departamento de La Guajira, una de las zonas más afectadas por el hambre.

(foto)(vídeo)

Ciudad de Guatemala.- La gimnasia rítmica reparte medallas en los Juegos Centroamericanos que se celebran en Guatemala, con sede en el gimnasio de la Federación local muy cercano al centro de la capital del país.

(foto)(vídeo)

Ciudad de Guatemala.- El boliche celebra sus finales en los Juegos Centroamericanos que se llevan a cabo en Guatemala, específicamente en el salón Metrobowl a pocos kilómetros del centro de la capital del país.

(foto)(vídeo)

Taipéi.- Taipéi celebra una nueva marcha del Orgullo LGBT+, la más multitudinaria de Asia Oriental.

(foto)(vídeo)

DOMINGO 26

Kuala Lumpur.- Los líderes políticos de los países que conforman la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) inician en Kuala Lumpur su reunión anual, en la que también participan sus principales socios exteriores, entre ellos el estadounidense, Donald Trump.

(foto)(vídeo)

Buenos Aires.- Argentina celebra elecciones legislativas nacionales, en las que se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

(foto)(vídeo)

Nueva York.- El candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, encabezó la manifestación “Nueva York no está en venta”, a la que se unirán la congresista Alexandria Ocasio-Cortez y el senador Bernie Sanders.

(foto)(vídeo)

La Paz.- Se realiza la ‘Manifestación zombie 2’ en la ciudad de la Paz en Bolivia en donde decenas de personas disfrazadas de zombis marcharán por las calles como parte de las celebraciones de Halloween.

(foto)(vídeo)

Bogotá.- El senador Iván Cepeda y la exministra de Salud Carolina Corcho participan en una consulta partidista de la izquierda colombiana para escoger candidato presidencial para las elecciones de 2026.

(foto)(vídeo)

Santo Domingo.- La tormenta tropical Melissa amenaza con agravar aún más la crisis humanitaria que vive Haití, con más de 1,4 millones de desplazados internos como consecuencia de la violencia que imponen las bandas armadas.

(foto)(vídeo)

La Habana.- La crisis cubana es “sistémica” y es probable que su modelo de economía planificada haya llegado “al límite”, sostiene en una entrevista a EFE el reconocido economista cubano Pedro Monreal, quien subraya que el primer paso de la reforma económica de su país debe ser siempre “político”.

(video)

Bogotá.- El senador Iván Cepeda y la exministra de Salud Carolina Corcho participan en una consulta partidista de la izquierda colombiana para escoger candidato presidencial para las elecciones de 2026.

(foto)(vídeo)

Caracas.- Dicen que, durante una estancia en París, el médico venezolano José Gregorio Hernández fue tentado por una prostituta que le dejaron unos amigos. Pensaban que no se resistiría, pero se llevaron una sorpresa: «Ustedes son unos bandidos. Me han dejado con un verdadero santo», reprochó la mujer a los amigos.

(foto)(vídeo)

Ciudad de Guatemala.- El tiro con armas de caza de los Juegos Centroamericanos reparte medallas con el país local, Guatemala, como principal favorito a llevarse el mayor número de preseas.

(foto)(vídeo)

LUNES 27

Tokio.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega a Japón en el marco de una visita oficial de tres días en la que tiene previsto reunirse con la recién nombrada primera ministra nipona, Sanae Takaichi, y el emperador Naruhito.

(foto)(vídeo)

Kuala Lumpur.- Los líderes de los países que conforman la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) prosiguen en Kuala Lumpur su reunión anual, en la que también participan sus principales socios exteriores.

(foto)(vídeo)

Bogotá.- Apertura del 42 Congreso Mundial de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), que estará centrado en la lucha en favor de la defensa de la democracia y «contra el populismo y las violencias sexuales».

(foto)(vídeo)

París.- El Tribunal Correccional de París juzga a diez internautas por el acoso en línea a Brigitte Macron, la esposa del presidente francés.

(vídeo)

Roma.- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se reúne en Roma con su homólogo húngaro, Viktor Orbán.

(foto)(vídeo)

Londres.- Rueda de prensa de la organización Survival International con la participación de Richard Gere junto a líderes indígenas de Brasil y Perú y al equipo de investigación de Survival para abordar el aislamiento de algunas comunidades indígenas.

(vídeo)

Nueva York.- La Federación Hispana se reúne para abordar los obstáculos que enfrentan las pequeñas empresas en Nueva York en un momento en que las encuestas revelan que los votantes latinos desean que el próximo alcalde, que se elegirá el 4 de noviembre, priorice abordar el alto costo de vida.

(foto)(vídeo)

Tegucigalpa.- Rueda de prensa de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Honduras (MOE UE), que preside el eurodiputado Francisco Assis.

(foto)(vídeo)

La Paz.- Con el 100 % de actas electorales computadas el Tribunal Electoral de Bolivia oficializará los resultados de la segunda vuelta presidencial ganada por el senador centrista Rodrigo Paz Pereira que tomará la Presidencia del país el 8 de noviembre.

(foto)(vídeo)

Lima.- El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) inaugura su sexagésima tercera sesión, que se celebra en Lima del 27 al 30 de octubre, donde miembros de 195 gobiernos del planeta continuarán los debates con miras al séptimo informe de evaluación (AR7).

(foto)(vídeo)

Ciudad de México.- El Gobierno de México presenta detalles de la organización del Mundial de Fútbol 2026 que tendrá como sedes la capital mexicana, Monterrey y Guadalajara y el cual busca posicionar al país como organizador de grandes eventos deportivos e impulsar el turismo.

(foto)(vídeo)

Miami.- El America Business Forum (ABF) promete «la mayor cumbre de líderes» del mundo en Miami, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el mandatario argentino, Javier Milei, y la opositora venezolana María Corina Machado, así como Lionel Messi, Rafael Nadal y Will Smith, entre otras figuras.

(foto)(vídeo)

Ciudad de Guatemala.- La equitación de los Juegos Centroamericanos llega a su final con el país sede, Guatemala, como favorito para llevarse la mayor cantidad de preseas junto a Honduras.

(foto)(vídeo)

Ciudad de Guatemala.- Por segundo día consecutivo, el boliche de los Juegos Centroamericanos define a los mejores jugadores de la región en la sede Metrobowl en el país organizador, Guatemala.

(foto)(vídeo)

lgs/EFETV

Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o para cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario.

Para más información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono + 34913467245 en horario continuo desde las 07.30 (GMT) horas hasta las 19.00 horas (GMT), o en la dirección electrónica clientes@efe.com.