Sajonia-Anhalt elige a un ultraderechista como presidente del parlamento regional

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Berlín, 6 oct (EFE).- La región alemana de Sajonia-Anhalt ha elegido a un ultraderechista de Alternativa para Alemania (AfD) como presidente del Parlamento regional -una primicia a nivel nacional tras la Segunda Guerra Mundial- después de que ese partido arrasara en las elecciones de septiembre en ese ‘Land’, que podría llegar a gobernar.

El candidato de AfD a la presidencia de la cámara, Tobias Rausch, fue elegido con 48 votos a favor, 29 en contra y cinco abstenciones para este cargo, orgánicamente el más alto de la región en la que el partido está catalogado como caso comprobado de extremismo de derechas.

Dado que a AfD, con 39 diputados, le faltan tres escaños para la mayoría absoluta, se esperaba que recibiera los apoyos necesarios de la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW), una escisión populista de La Izquierda que ya había avanzado que no cumpliría con el ‘cordón sanitario’ impuesto por otros partidos.

Sin embargo, a los cinco votos procedentes presumiblemente de BSW se le han sumado de forma inesperada otros cuatro, de origen desconocido, y cinco abstenciones que han contravenido también la disciplina de partido y que posiblemente surgieron, según medios como el semanario Der Spiegel, de la conservadora Unión Democristiana (CDU).

BSW y AfD están negociando la investidura de Ulrich Siegmund, vencedor de las elecciones con un 43,8 % de los votos, como primer ministro de Sajonia-Anhalt, pero por el momento el partido izquierdista no está dispuesto a votar a su favor cuando se presente el próximo mes de diciembre.

Sí se ha ofrecido a abstenerse en una hipotética tercera ronda, en la que bastaría una mayoría simple, pero Siegmund insiste en que sólo se someterá a una primera votación.

De lo contrario -y ya que el resto de partidos no pueden formar una mayoría para gobernar-, AfD ha apuntado a que buscaría disolver el parlamento regional y convocar nuevas elecciones.

Rausch, de 35 años, está considerado un pragmático dentro de la AfD y no posee un perfil de carácter ideológico, aunque estuvo este año implicado en un escándalo de presunto tráfico de influencias.

La líder de La Izquierda en SajoniaAnhalt, Eva von Angern, -que presidió y abrió la sesión antes de la elección de Rausch por ser la diputada de mayor antigüedad- citó en su discurso el artículo 37 de la constitución regional para recordar que las autoridades están obligadas a evitar «la revitalización y difusión del pensamiento nacionalsocialista, la glorificación del sistema de dominación nazi y las actividades racistas y antisemitas».

Antes de la elección de Rausch había habido protestas, entre ellas una manifestación con algunos cientos de personas delante del Parlamento regional y muchos recordaron que el último ultraderechista que presidió un parlamento en Alemania había sido el jerarca nazi Hermann Göring.

La fundadora de BSW, Sarah Wagenknecht, rechazó sin embargo la comparación, que tildó de relativización del nazismo y dijo que no era «un Göring 2.0 quien se presentaba a la elección».EFE

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