Sale de cuidados intensivos la francesa con hantavirus del crucero MV Hondius

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París, 6 ago (EFE).- La única francesa que resultó contagiada durante el brote de hantavirus que se detectó en el crucero MV Hondius salió este jueves de los cuidados intensivos después de casi tres meses de hospitalización, indicó el Ministerio francés de Sanidad.

Esta mujer, de 65 años, que había sido repatriada a Francia el 9 de mayo desde el MV Hondius al llegar a la isla española de Tenerife, pasó de los servicios de cuidados intensivos de un hospital de París a otro centro donde se va a desarrollar su convalecencia.

Junto a ella también fueron repatriados a Francia ese mismo día otros cuatro pasajeros del MV Hondius que dieron negativo en los test por hantavirus y que, tras un periodo de confinamiento en el hospital, pudieron volver a hacer una vida normal.

También fueron hospitalizadas en diferentes centros sanitarios franceses para hacer cuarentenas de 42 días otras 22 personas que no iban en el crucero pero fueron casos contacto de una de las pasajeras (luego fallecida de hantavirus) y que viajaron después a Francia.

La mejora de esta paciente se conoció el mismo día en que las autoridades francesas anunciaron que se había detectado un caso de hantavirus, también de la variedad Andes, en un turista que había pasado por Francia en la segunda mitad de julio y que se encuentra actualmente aislado junto a su familia en España. EFE

ac/rcf