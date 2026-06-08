Salvadoreños protestan contra la ley minera de Bukele

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Ambientalistas se manifestaron el viernes en El Salvador contra una ley impulsada por el presidente Nayib Bukele que autorizó la explotación de minerales.

En diciembre de 2024 la Asamblea Legislativa derogó, por solicitud de Bukele, la prohibición total de la minería que estaba vigente en el país desde 2017.

El mandatario sostiene que era «absurdo» que la minería estuviera proscrita en el país que posee los yacimientos de oro «con mayor densidad por kilómetro cuadrado en el mundo».

Prohibir «la minería metálica es una de las demandas más importantes» hoy que se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, dijo a la AFP el ecologista Leonel Herrera.

Unas 700 personas participaron en la manifestación, según un periodista de la AFP en el lugar.

Según el sacerdote franciscano Joaquín Garay, presente en la movilización, la ley que permite la explotación minera fue aprobada sin «ningún estudio» a pesar de que estaba documentada su «inviabilidad».

Garay pidió que toda norma que impacte el medio ambiente «sea consultada» con las poblaciones implicadas.

El Salvador tiene una cobertura boscosa natural primaria de apenas 7% en el territorio de 20.742 km2 y afronta la contaminación del 90% de sus ríos, por lo que la minería «agravaría» la situación, comentó Zulma Larín, de la Red de Ambientalistas Comunitarios de El Salvador.

Gritando consignas como «los bosques son nuestra vida» y «defender el agua no es delito», la manifestación que salió del oeste capitalino hacia el centro cerró sin incidentes.

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