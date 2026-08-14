Sandinistas conmemoran el centenario de Fidel Castro ante su monumento en Managua

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San José, 13 ago (EFE).- El gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) conmemoró este jueves el centenario del natalicio del fallecido líder de la revolución cubana, Fidel Castro, ante su nuevo monumento instalado en Managua.

Empleados públicos, militares, policías y miembros de la juventud sandinista se congregaron en la avenida ‘De «Bolívar a Chávez’, donde fue instalada la enorme escultura de metal, con banderas cubanas y ramos de flores para rendir homenaje a Fidel Castro con ocasión del centenario de su nacimiento.

«Aquí vive Fidel, en su pueblo y en nuestros pueblos y en esta América nuestra, de soles ardientes, de almas intensas, de seres humanos valientes, que vibramos en los esplendores de nuestros más elevados ideales, sentimientos y lucha por la justicia, por la verdad verdadera, por la paz que exige, que reclama dignidad», expresó la copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, a través de medios oficiales.

Por su lado, la alcaldesa de Managua, la sandinista Reyna Rueda, dijo que el «comandante Fidel sigue siendo ese faro de inspiración para todos nosotros como militantes, como revolucionarios, que nos inspira a seguir fortaleciendo nuestra paz y nuestra profunda conciencia de nicaragüenses».

Murillo, esposa del copresidente Daniel Ortega, arremetió el martes contra los que critican la escultura que instaló su Gobierno en honor a Castro con motivo del centenario del natalicio del líder de la Revolución cubana (1926-2016), a los que tildó de «traidores y cobardes», y «que siempre muestran signos de oscuridad profunda, de maldades y malignidades».

El monumento consiste en una enorme imagen a cuerpo completo del expresidente cubano rodeada por siluetas de árboles de metal y de colores, de 13 metros de alto.

La escultura está ubicada en la antigua Avenida Bolívar, que atraviesa de norte a sur la zona conocida como «la vieja Managua».

Está instalado dentro de un parque de entretenimiento a un costado de la sede del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y frente a la Asamblea Nacional (Parlamento).

Castro lideró en 1959 la revolución comunista que colocó a Cuba en el foco de la escena internacional, especialmente durante la Guerra Fría.

Nicaragua es el principal aliado político de Cuba en Centroamérica. EFE

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