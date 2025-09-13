The Swiss voice in the world since 1935

Santa Fe y Deportivo Cali repiten la final de la liga femenina de 2024

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Bogotá, 13 sep (EFE).- Independiente Santa Fe y Deportivo Cali disputarán el domingo en Bogotá el partido de ida de la final de la liga femenina de Colombia, la misma llave con la que se definió al campeón de 2024, que fue el conjunto azucarero.

Las bogotanas, dirigidas por el venezolano Ómar Ramírez, buscarán su cuarto título, mientras que las caleñas, entrenadas por el colombiano Jhon Alber Ortiz, esperan levantar su tercer trofeo de campeonas.

Santa Fe llega motivado tras eliminar en las semifinales al Orsomarso, al que venció 1-0 en casa y con el que empató 0-0 como visitante.

Antes de eso, el equipo rojo clasificó a las semifinales tras terminar en el segundo lugar del Grupo B de los cuadrangulares con siete puntos, a ocho del líder Atlético Nacional, mientras que en la fase regular ocuparon el segundo puesto con 35 unidades.

Las capitalinas tienen como principal carta para la serie decisiva a la volante Mariana Zamorano, que suma 10 goles en el torneo y está a uno de la máxima artillera, María Carvajal, de Orsomarso.

Ramírez contará con otras de sus principales figuras, como la creativa colombiana Camila Reyes y las venezolanas Tahicelis Marcano, una volante ofensiva, y Yessica Velásquez, una veterana guardameta que da garantías en la portería de las cardenales.

El Cali, por su parte, viene de vencer al Atlético Nacional en las semifinales con un global de 3-2, una serie que tuvo como figuras principales a la portera Luisa Agudelo, internacional con la selección colombiana, y a la centrocampista Zharick Montoya.

Sin embargo, Montoya se perderá el partido de ida porque fue expulsada, por doble amonestación, en el partido de vuelta de las semifinales, en el que anotó un gol. Se espera que sea reemplazada el domingo por Natalia Hernández.

Además de Hernández y Agudelo, se espera que las azucareras salgan a la cancha con varias exjugadoras de Santa Fe, como la central Yessica Bermeo, la lateral Kelly Ibargüen, la centrocampista Paola García y la atacante Melanin Aponzá.

Tanto la ganadora del torneo como la subcampeona, que se definirán el domingo 20 de septiembre, ya tienen asegurado su cupo a la Copa Libertadores de este año, que se disputará en octubre en Argentina. EFE

jga/ocm/apa

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
26 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR