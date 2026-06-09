Santiago busca impulsar una avenida cultural similar a las de Buenos Aires o Madrid

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Santiago de Chile, 9 jun (EFE).- Más de medio centenar de instituciones y centros culturales, ubicados alrededor de la principal avenida de Santiago, acordaron este martes aumentar la cooperación y articular sus programaciones con el objetivo de convertir a esta histórica arteria en un polo cultural, similar a los que hay en otras capitales como Buenos Aires o Madrid.

Museos, teatros, bibliotecas, salas de cine y universidades crearon la denominada Red Alameda Cultural, una plataforma en la que publicarán todas sus actividades para impulsar este corredor y que los ciudadanos puedan tener una experiencia cultural completa.

«En un mundo y una ciudad tan fragmentada e individualista, este espacio de convergencia y de cooperación es una buena noticia y pretende poner en una misma plataforma toda la oferta cultural que hay a lo largo de la Alameda», dijo en el acto de presentación el gobernador regional de Santiago, Claudio Orrego.

Conocida popularmente como La Alameda, la Avenida Libertador General Bernardo O’Higgins atraviesa Santiago de este a oeste y sus más de 7 kilómetros han sido testigo de los principales acontecimientos políticos del país, como la victoria del ‘No’ en el referéndum que marcó el inicio del fin de la dictadura, la Copa América de fútbol de 2015 y 2016 o el estallido social de 2019.

Entre las instituciones que integran la red se encuentran el Centro Arte Alameda, el Centro Cultural de España, el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), el Centro Cultural La Moneda, la Cineteca Nacional, el Museo Chileno de Arte Precolombino, el Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo Violeta Parra o el Teatro Nacional Chileno, entre otros.

El objetivo de la red es seguir los pasos de la Milla de los Museos de Nueva York, la Isla de los Museos de Berlín, la Avenida Paulista en São Paulo o el Distrito de las Artes de Buenos Aires, así como dinamizar el comercio, la gastronomía y los servicios en sectores cercanos a La Alameda.

La directora ejecutiva del Centro Arte Alameda, Roser Fort, explicó por su parte que el objetivo es «proponer un abanico muy amplio de actividades y allanar el acceso al público».

«Ojalá nos configure como uno de los corredores culturales más importantes de América Latina», agregó Gabriel Hoecker, del Centro Cultural La Moneda.

El lanzamiento de la red coincide por la polémica generada por la política de austeridad y los megarrecortes decretados por el nuevo Gobierno de José Antonio Kast.

El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio es la cartera que sufre el recorte más alto (en torno al 10 % de su presupuesto), lo que ha generado un gran descontento en el mundo de las artes.

La red nace, además, semanas después de que el líder ultraderechista anunciara la cancelación de las obras de ampliación del GAM -considerado el principal centro cultural del país-, argumentando problemas de estrechez fiscal.

«La cultura no es un bien de consumo, es un derecho ciudadano. Las ciudades que la promueven, cuidan y protegen son mejores ciudades. Cuando se armoniza la renovación urbana, la vida cultural y el emprendimiento económico, las ciudades reviven», concluyó el gobernador regional. EFE

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