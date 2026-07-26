Santos alerta sobre deterioro de la democracia global y pide fortalecer multilateralismo

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Bogotá, 26 jul (EFE).- El expresidente colombiano y premio Nobel de Paz Juan Manuel Santos alertó este domingo sobre el deterioro de las democracias en el mundo, defendió el fortalecimiento de las instituciones y del multilateralismo, y abogó por que una mujer sea la próxima secretaria general de la ONU por considerar que son mejores «constructoras de paz».

Durante una conversación con la periodista mexicana Carmen Aristegui en el Festival Gabo, que concluye este domingo, Santos sostuvo que la creciente polarización amenaza la capacidad de las democracias para alcanzar consensos.

«Las democracias necesitan una palabra: moderación. Si pierden la moderación, pierden la capacidad de hacer transacciones entre los diferentes grupos y entre los diferentes intereses. Y si pierden esa capacidad, las democracias dejan de funcionar», afirmó.

El exmandatario señaló que esa crisis no es exclusiva de Colombia, sino que se observa en distintos países, donde, dijo, los liderazgos políticos han optado por cuestionar las instituciones democráticas.

En ese sentido, rechazó las denuncias sin pruebas sobre presuntos fraudes electorales y aseguró que ese tipo de señalamientos debilitan la confianza ciudadana.

«Hay que defender la institucionalidad, que es la base de las democracias, no las personas, sino las instituciones», manifestó, al recordar que observadores internacionales respaldaron el proceso electoral colombiano, criticado por el presidente Gustavo Petro, quien no reconoce el triunfo del ultraderechista Abelardo de la Espriella en las elecciones del pasado 21 de junio.

Santos también expresó su preocupación por el debilitamiento del sistema multilateral y el papel de las Naciones Unidas en una época de conflictos internacionales y crecientes tensiones entre las grandes potencias.

Como presidente de The Elders, organización fundada por Nelson Mandela para promover la paz y la resolución de conflictos, Santos reiteró su respaldo a que la próxima persona al frente de la ONU sea una mujer.

«Me consta que las mujeres son mejores haciendo la paz que los hombres. En el proceso de paz de Colombia, cuando había problemas muy serios, fueron las mujeres quienes en muchos casos ayudaron a resolverlos», afirmó.

No obstante, reconoció que la elección del sucesor del actual secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dependerá, en última instancia, de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, compuesto por cinco países.

«Quienes van a terminar decidiendo son Estados Unidos, Rusia y China, y se pondrán de acuerdo en alguien que para ellos no represente una amenaza», dijo sobre el Consejo de Seguridad, del que también hacen parte Reino Unido y Francia.

Santos lamentó que el multilateralismo atraviese uno de sus momentos más difíciles y consideró que el debilitamiento de los organismos internacionales reduce la capacidad de la comunidad internacional para prevenir conflictos y construir consensos frente a los principales desafíos globales. EFE

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