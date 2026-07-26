Santos insta a De la Espriella a implementar el acuerdo de paz y no «perder el tiempo»

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Bogotá, 26 jul (EFE).- El expresidente colombiano y nobel de Paz Juan Manuel Santos instó este domingo al futuro mandatario, Abelardo de la Espriella, a implementar el acuerdo de paz firmado con la guerrilla de las FARC en 2016 y le advirtió que intentar desmontarlo o modificar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sería una «pelea perdida».

«Va a perder el tiempo en esa pelea que está perdida. O va a aprovechar una oportunidad de oro para unir el país», afirmó Santos durante una conversación con la periodista mexicana Carmen Aristegui en el Festival Gabo, que concluye hoy en Bogotá, a cuatro meses de cumplirse una década de la firma del acuerdo de paz.

El exmandatario aseguró que el pacto «sigue vigente» y destacó que cerca del 85 % de los excombatientes que lo suscribieron continúan acogidos a sus compromisos, algo que calificó como excepcional porque, según dijo, la mitad de los acuerdos de paz en el mundo fracasan durante sus primeros cinco años.

No obstante, sostuvo que la implementación ha sido insuficiente y responsabilizó tanto al Gobierno de su sucesor, Iván Duque, como al del presidente Gustavo Petro.

«El gobierno anterior, porque ideológicamente estaba en contra del acuerdo (…) y el gobierno actual, por darle prioridad a la llamada paz total, puso el acuerdo con las FARC a un lado y no lo implementó», afirmó.

Al referirse a los anuncios del presidente electo sobre una eventual reforma a la JEP y otros aspectos del acuerdo, Santos señaló que una cosa es el discurso de campaña y otra gobernar.

«Cuando se siente en la silla presidencial se va a encontrar con una realidad. La Constitución y las leyes dicen expresamente que tiene que implementar el acuerdo de paz», afirmó.

Añadió que cualquier intento de modificar la justicia transicional requeriría una reforma constitucional y consideró que el nuevo Gobierno no contará con las mayorías necesarias en el Congreso para lograrlo.

Santos también advirtió que desconocer compromisos adquiridos con los excombatientes tendría consecuencias internacionales.

En ese sentido, sostuvo que encarcelar a antiguos comandantes de las FARC que se sometieron al acuerdo, como ha planteado De la Espriella, constituiría un acto de «perfidia», al incumplir compromisos asumidos por el Estado colombiano y respaldados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Durante la conversación, el expresidente manifestó además su disposición a colaborar con el nuevo Gobierno si así se lo solicita.

«Estoy totalmente dispuesto a ayudarle. Los expresidentes estamos obligados a contribuir a que al país le vaya bien. Yo no soy ni petrista, ni uribista, ni de De la Espriella. Soy colombiano», expresó. EFE

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