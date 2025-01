Sarah Jessica Parker impulsa la voz de bibliotecarias perseguidas en ‘The Librarians’

2 minutos

(Corrige guía)

Park City (EE.UU.), 24 ene (EFE).- La historia real de unas bibliotecarias criminalizadas por defender la libertad de expresión frente a los intentos de censura en las bibliotecas de EE.UU. queda plasmada en ‘The Librarians’, un documental dirigido por la nominada al Óscar Kim A. Snyder y con producción ejecutiva de Sarah Jessica Parker.

No se ha podido registrar su suscripción. Por favor, inténtalo de nuevo. Casi hemos terminado... Necesitamos confirmar su dirección de correo electrónico. Para completar el proceso de suscripción, por favor pulse sobre el enlace del correo que acabamos de enviarle. Noticias en los medios suizos sobre España e Hispanoamérica: cada semana en su bandeja de entrada Al registrarse, recibirá un paquete de bienvenida y hasta seis actualizaciones al año. Autorizo el tratamiento de mis datos para el boletín de SWI swissinfo.ch. Suscríbase gratis

«Resultaba ridículo no querer participar de alguna manera e intentar aportar algo, lo que fuera necesario para garantizar que la historia de estas personas extraordinarias fuera vista y escuchada por el mayor número posible de personas», dijo Parker este viernes tras el estreno del filme en el Festival de Sundance.

La cinta de Snyder retrata la prohibición de libros a nivel nacional que comenzó en 2021 en EE.UU. cuando el republicano líder de la Cámara de Representantes de Texas, Matt Krause, publicó una lista de 850 libros que las bibliotecas deberían eliminar de su catálogo alegando que su contenido es obsceno, pornográfico y está relacionado con la raza.

Esto generó que las bibliotecarias de las escuelas, que defendían la libertad de expresión y se resistían a quitar de los estantes libros como ‘Matar a un Ruiseñor’ o ‘El cuento de la criada», fueran perseguidas y atacadas por grupos conservadores organizados o padres de familia.

«Esta historia continúa, la lucha continúa y seguirá habiendo oposición a la libertad de pensamiento, al acceso a la información y estos bibliotecarios, y muchos más que aún no hemos conocido, estarán en primera línea de batalla una y otra vez», celebró la actriz de ‘Sex and the City’.

«Para mí es surrealista, yo era maestra de inglés y solía enseñar ‘Fahrenheit 451’ (Ray Bradbury). Todo esto comenzó para nosotros en 2021, y que siga sucediendo es terrible, porque esto todavía está pasando y sigue extendiéndose», aseguró a EFE Nancy Jo Lambert, una de las bibliotecarias que forma parte del documental.

Según la organización sin fines de lucro PEN América, más de 10.000 libros han sido prohibidos en bibliotecas públicas de Estados Unidos, siendo los estados de Florida y Iowa los estados más afectados por leyes estatales.

«Creo que esta lucha ni siquiera se trata sólo de libros, sino del acceso a la información y de que el conocimiento es poder», ahonda Jo Lambert.

El documental es parte de la selección de estrenos del Festival de Sundance que se lleva a cabo en Park City hasta el 2 de febrero y cuyos ganadores de las secciones en competencia se darán a conocer el 31 de enero. EFE

mrl/laa

(video)