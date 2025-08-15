Se duplica en Rusia la demanda de libros sobre Alaska antes de la cumbre de Putin y Trump

The Swiss voice in the world since 1935

Moscú, 15 ago (EFE).- La demanda de los libros sobre Alaska, sede de la cumbre entre los presidentes ruso, Vladímir Putin, y estadounidense, Donald Trump, se ha duplicado en Rusia en los últimos días, informó este viernes la prensa local.

«Durante la última semana, la demanda de dichos libros se ha duplicado en comparación con el período similar anterior», señala el diario Kommersant, que cita datos de Litres, el servicio de libros digitales más grande de Rusia.

De acuerdo con la fuente, también ha crecido el interés de los lectores hacia novelas ambientadas en Alaska, territorio estadounidense que perteneció al Imperio ruso hasta su venta en 1867.

Putin y Trump se reúnen este viernes a partir de las 19:30 GMT en una base militar en Alaska para tratar la guerra en Ucrania y la situación de las maltrechas relaciones bilaterales.

Se trata del primer encuentro entre los líderes de Rusia y Estados Unidos desde la vuelta de Trump a la Casa Blanca en noviembre de 2024 y el comienzo de la guerra en Ucrania. EFE

