Se incendia un centro comercial de un popular barrio de Bangkok

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(Actualiza con más información de las autoridades)

Bangkok, 28 ago (EFE).- Un centro comercial del popular barrio de Chinatown en Bangkok se encuentra este viernes envuelto en llamas por causas aún desconocidas y muestra signos de derrumbe, aunque no se cree que haya personas atrapadas en su interior, informaron las autoridades de la capital tailandesa.

El fuego, que ha sido controlado pero no está extinguido, se desató alrededor de las 20:42 hora local (13:42 GMT) en el centro comercial Khlong Thom, conocido por la venta de productos ‘vintage’ y electrónicos y popular en la zona, aunque se desconoce si permanecía abierto a esa hora.

«El techo y algunos elementos estructurales han comenzado a ceder. Inicialmente, no hay informes de personas atrapadas en el interior», señaló la Administración Metropolitana de Bangkok (BMA, por sus siglas en inglés) en un comunicado difundido en redes sociales después de anunciar que un fuego se había desatado en el lugar.

Imágenes del incendio compartidas en redes sociales por autoridades y ciudadanos muestran una intensa llamarada que devora el edificio y una enorme y densa columna de humo que se eleva sobre la bulliciosa capital tailandesa.

«Las primeras investigaciones apuntan a que el incendio probablemente se originó en la primera planta, donde hay comercios y se encontraba una gran cantidad de mercancías almacenadas. Esto provocó una elevada concentración de materiales inflamables, lo que hizo que el fuego se propagara rápidamente», explicaron las autoridades.

Según la BMA, los bomberos «se concentran en rociar agua desde el exterior para evitar que el fuego se propague a los edificios adyacentes» y todavía no han podido acceder al interior del edificio, que cuenta con un sistema de rociadores.

Equipos de bomberos de varios distritos de Bangkok se han desplazado a la zona para sofocar las llamas, que no se han expandido a los bloques colindantes.

Las autoridades investigan las causas del incendio y no han informado por ahora de posibles víctimas.

Se trata del segundo incendio registrado en los últimos dos meses en la capital tailandesa, después de que en julio 41 personas murieran debido a un incendio en un bar situado en una céntrica zona del norte de la urbe. EFE

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(foto)(vídeo)