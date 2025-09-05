Se retiran operarios y maquinaria que trabajaban en el funicular accidentado en Lisboa

Lisboa, 5 sep (EFE).- Los operarios y las máquinas que trabajaron durante este viernes en la remoción del funicular que descarriló en Lisboa, un accidente que dejó 16 muertos y una veintena de heridos, y en la reparación de los daños ocasionados, se retiraron del lugar, que ha quedado vacío, aunque aún permanece cerrado al paso.

El cordón policial sigue a la entrada de la Calçada da Glória, impidiendo el paso, según pudo constatar EFE, aunque ya no queda ningún agente de policía custodiando el lugar.

En el sitio se pudo observar este viernes como operarios arreglaban los desperfectos causados por el accidente en la curva en la que descarriló, así como en la parte baja del funicular, donde ayer levantaron parte de los adoquines y de los cables del propio sistema como parte de la investigación que adelantan las autoridades.

Asimismo, ambas cabinas han sido retiradas, tanto la que descarriló como la que permanecía en la parte baja intacta.

También permanecen varios medios de comunicación y las muestras de apoyo siguen acumulándose en uno de los lados, con velas, mensajes y flores.

Decenas de curiosos continúan acercándose al Elevador da Glória, ubicado en plena Plaza de los Restauradores, donde un accidente ocurrido la tarde del miércoles dejó 16 muertos y una veintena de heridos, causando gran conmoción en la ciudad.

Se trata de una de las principales atracciones turísticas de Lisboa, y sigue congregando a visitantes de la ciudad, como una familia de León (España), que caminando por las calles de la capital portuguesa en su primer día de turismo acabó frente al sitio del accidente.

«Impacta», coincidieron Camino, Marcos y Andrés, que eran conocedores del accidente pero no de en qué parte de la ciudad sucedió. «Te deja la piel de gallina», explicó la madre a EFE.

El de Gloria es uno de los varios ascensores que existen en Lisboa, una de sus atracciones más pintorescas, y conecta la céntrica Plaza de los Restauradores con el frecuentado mirador de São Pedro de Alcântara. EFE

