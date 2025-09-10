The Swiss voice in the world since 1935

Seis personas quedan atrapadas en una mina del noreste de China

Pekín, 10 sep (EFE).- Seis trabajadores quedaron atrapados este miércoles en una mina situada en la provincia nororiental china de Heilongjiang tras un temblor inducido por la actividad minera y no por un movimiento tectónico, que también dañó parte de sus galerías subterráneas.

El suceso se produjo hoy a la 01.44 hora local (17.44 GMT del martes) en la mina de carbón Fuli, situada en el término municipal de la ciudad de Hegang, fronteriza con Rusia.

Según la compañía, citada por el medio estatal CCTV, dos personas fueron rescatadas y trasladadas a un centro médico para recibir atención, tras lo cual quedaron fuera de peligro.

Los equipos de emergencia continúan los trabajos de búsqueda y rescate dentro del yacimiento, según el medio.

Las minas de carbón, material con el que China genera en torno a un 60 % de su energía, siguen registrando una alta siniestralidad en el gigante asiático, aunque en los últimos años el número de accidentes mortales se ha reducido de manera significativa.

El sector minero chino registró más de 3.000 muertes entre 2018 y 2023, cifra que supuso un descenso del 53,6 % con respecto al lustro anterior, según datos oficiales. EFE

aa/vec/jac

