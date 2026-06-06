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Seleccionador de Paraguay espera que lesión de Enciso «no sea nada importante»

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Asunción, 5 jun (EFE).- El seleccionador de Paraguay, el argentino Gustavo Alfaro, dijo este viernes que espera que la lesión que sufrió esta jornada el atacante Julio Enciso, a una semana del debut de la Albirroja en la Copa del Mundo, «no sea nada importante».

«Vamos a ver, vamos a esperar a ver qué dicen los estudios y ojalá no sea nada importante», dijo Alfaro en la conferencia de prensa tras el partido amistoso que Paraguay le ganó esta noche por 4-0 a Nicaragua en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción.

Enciso dejó el campo entre lágrimas y con claros gestos de dolor a los 25 minutos, después de chocar contra un rival en un lance por la banda izquierda.

Alfaro explicó que ‘La Joya’ sufrió dos traumatismos, uno en un costado del cuerpo y otro en la cintura, que le repercutieron en el cuádriceps, si bien el jugador se frotaba el isquio derecho antes de dejar la cancha.

«Entonces se asustó y obviamente que salió. Estamos esperando a ver la evolución», agregó el santafesino de 63 años.

A falta de conocer su estado de salud, Enciso apunta a ser titular este 12 de julio cuando Paraguay debute en el Mundial antes Estrados Unidos, uno de los anfitriones de la competición y cabeza del grupo D.

Una semana después, la Albirroja se verá las caras con Turquía, ganadora de la repesca europea, y el día 25 cerrará la fase de grupos ante Australia.

Paraguay logró clasificarse en septiembre pasado de forma directa y en la sexta posición de las eliminatorias suramericanas, con 28 puntos, 10 menos que el líder de la clasificación, Argentina, último campeón mundial. EFE

rgc/laa

(foto)

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