Senado paraguayo autoriza ingreso temporal de una docena de instructores militares de EEUU

2 minutos

Asunción, 5 sep (EFE).- El Senado de Paraguay autorizó el ingreso temporal de 12 militares de Estados Unidos para asesorar y capacitar, entre septiembre y diciembre próximo, al Batallón Conjunto de Fuerzas Especiales (BCFE), confirmó este viernes una fuente del órgano legislativo.

El aval de la Cámara Alta, publicado en su página web y suscrito el miércoles pasado, responde a una solicitud del presidente del país, Santiago Peña, y del ministro de Defensa, Óscar González, enviada al Senado, el pasado 22 de agosto.

Según la solicitud remitida al Legislativo, ingresarán temporalmente cuatro efectivos del Equipo de Asuntos Civiles del Comando de Operaciones Especiales Sur (SOCSOUTH) y ocho instructores del Grupo de Fuerzas Especiales de Estados Unidos, todos con sus respectivos equipos, armamentos y municiones.

Los uniformados llegarán al país entre el 10 y 15 de septiembre a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea estadounidense.

Su presencia en Paraguay, según el pedido presidencial, estará enmarcada en el «Programa de Respuesta a Crisis y Contingencia, orientado al fortalecimiento de las capacidades del BCFE», que se celebrará del 15 de septiembre al 31 de diciembre de 2025.

«Las actividades se llevarán a cabo en las instalaciones del BCFE, Tropas Especiales del Ejército, Escuela de Infantería y Comando de Artillería del Ejército (COMARTE)», detalla la petición.

El retorno de la misión militar a EEUU está previsto del 25 y 31 de diciembre venidero, indica la documentación.

La llegada del personal tendrá lugar después de la visita a Asunción, el pasado 23 de agosto, del jefe del Comando Sur, el almirante Alvin Holsey, quien se reunió con el gobernante paraguayo.

Dos días antes, Peña también recibió a una misión de la Casa Blanca y de la Secretaría de Defensa de Estados Unidos.EFE

ja/lb/enb