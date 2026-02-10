Senado paraguayo posterga debate de reforma a ley de jubilaciones en medio de protestas

3 minutos

Asunción, 10 feb (EFE).- El Senado de Paraguay suspendió este martes el debate en el que tenía previsto dar sanción a una controvertida reforma a la ley de jubilaciones públicas, que gremios de trabajadores y pensionados rechazaron esta misma jornada con manifestaciones, tras reconocer que el texto necesita una mayor discusión con los involucrados.

El proyecto de reforma plantea fijar en 57 años la edad mínima de jubilación ordinaria para los trabajadores del sector público tras 25 años de aportes. También, propone una jubilación extraordinaria a los 55 años, con un aporte mínimo de 30 años, para los sectores del magisterio nacional, docentes universitarios y magistrados judiciales.

Los funcionarios del magisterio, los docentes universitarios, los militares y policías no requerían una edad mínima de jubilación.

El titular de la Cámara Alta, el oficialista Basilio Núñez, confirmó que el texto que remitió la Cámara de Diputados (Cámara Baja) tras su primera aprobación se discutirá el próximo 25 de marzo.

El Senado fue convocado de forma extraordinaria en medio del receso parlamentario, que concluye el próximo 1 de marzo.

La propuesta de posponer la discusión fue presentada por el senador Dionisio Amarilla, afín al oficialismo, «en honor», dijo, al pueblo paraguayo y a los maestros del país.

El oficialismo respaldó su propuesta pese a tener suficientes votos para sacar adelante la reforma y al optimismo con el que abordó el tema la víspera, cuando daba por descontada una sanción sin cambios al texto que remitieron los diputados.

Para sancionar la propuesta se necesitan 23 de los 45 votos disponibles en la Cámara Alta.

Durante la discusión previa al levantamiento de la sesión, la oficialista Lilian Samaniego señaló que el proyecto de reforma necesita más discusión y enfatizó en la necesidad de hacer ajustes.

«Esta es una ley que no puede ser votada por una simple mayoría», argumentó Samaniego, quien también pidió al pleno suspender el debate para que los gremios de trabajadores tengan «la oportunidad de aportar sus propuestas».

La postergación del debate no anuló de inmediato la movilización de los miles de trabajadores públicos, la mayoría de ellos docentes, que se manifestaron en esta jornada en las calles de la capital paraguaya en rechazo al proyecto de reforma.

«No nos lleven a una edad en la que ya no vamos a poder ejercer la docencia», dijo a EFE el docente Laudelino Aguinagalde, de la Federación de Educadores de Paraguay, durante las movilizaciones.

El Ejecutivo de Santiago Peña defiende la reforma a la «caja fiscal» -como se le conoce en el país- al señalar que tiene un déficit financiero que en 2025 alcanzó los 380 millones de dólares, cerca del 0,8 del producto interior bruto (PIB) local.

Con todo, el proyecto de reforma no llevará a cero el déficit sino que lo rebajará al 0,5 % del PIB y hará que este faltante sea «constante en el tiempo», dijo el lunes el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández.EFE

