Sentencia establece que licencia de maternidad en Ecuador se extienda de 12 a 14 semanas

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Quito, 15 jun (EFE).- La licencia por maternidad en Ecuador se debe extender a catorce semanas a partir de la sentencia en el caso de Mayra Tirira, quien -junto a la organización Surkuna, que ahora dirige- presentó en 2024 una demanda para ampliar el plazo que, en el Código de Trabajo actual, es de doce semanas.

Tirira dijo este lunes a EFE que la Corte Provincial de Pichincha -cuya capital es Quito- reconoció que el «estándar mínimo» para gozar de licencia de maternidad es de catorce semanas, como señalan los derechos más favorables del Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Como medida de no repetición, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en un máximo de sesenta días, debe ajustar su normativa interna para que «todas las mujeres puedan gozar efectivamente ya de este derecho», explicó.

«En materia constitucional, las sentencias son de inmediato cumplimiento», subrayó al señalar que en el plazo correspondiente deberá ser efectiva la medida para todas las mujeres pues aunque «de hecho ahora ya es un derecho reconocido, todavía no están las pautas para que se pueda volver efectivo».

En América Latina aún hay «pocos países» que han establecido la licencia de las catorce semanas, mientras que algunos en Europa reconocen 18 semanas, señaló Tirira, directora de Surkuna, organización feminista ecuatoriana fundada en 2014.

Afianzar lazos

Todo comenzó cuando Tirira inició con Surkuna las acciones correspondientes luego de que le fueran negadas las dos semanas adicionales para llegar al mínimo de 14 que menciona el Convenio 183 de la OIT.

Para Tirira, el haber logrado el reconocimiento del lapso mínimo es «tratar de buscar dignidad humana hacia las mujeres y hacia sus bebés y, por qué no, hacia el cuidado de la humanidad».

«Estas dos semanas permiten afianzar el tema de lazos, sostener el tema de la lactancia, recuperación mejor de un parto y posparto», añadió al subrayar que «sobre todo, pone en la discusión nuevamente los cuidados en una sociedad que «cada vez más tiene menos hijos».

Para Tirira, una de las principales políticas demográficas tienen que ser los cuidados.

Para que las mujeres y sus familias quieran tener hijos se deben dar mejores estándares de cuidado y no cargar la responsabilidad del cuidado únicamente sobre las mujeres, dijo al puntualizar que se debe dar el tiempo necesario a las madres para recuperarse del parto y el posparto.

Por ello, «ampliar a un período mínimo, dota de mayor dignidad y contenido al derecho al cuidado», recalcó Tirira al agregar que «por ahora» la sentencia no tiene injerencia en los 15 días de permiso por paternidad.

De acuerdo a la normativa ecuatoriana, durante la licencia por maternidad, el empleador paga el 25 % de la remuneración de la mujer y el IESS se encarga del 75 %. EFE

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