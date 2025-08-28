The Swiss voice in the world since 1935

Serbia limita los beneficios de la venta de productos de primera necesidad en el 20 %

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Belgrado, 28 ago (EFE).- El Gobierno de Serbia aprobó este jueves un decreto que limita el margen de beneficio en los comercios minoristas a un máximo del 20 % para productos de primera necesidad y alimentos.

«Tendremos precios más bajos para el 80 % de todo lo que los ciudadanos compran a diario», dijo el ministro de Finanzas serbio, Sinisa Mali, en declaraciones a la televisión pública RTS, aunque matizó que se trata «solo parte de un gran paquete de medidas».

El ejecutivo planea aprobar en octubre o noviembre varias leyes con el objetivo de frenar el impacto de la subida de precios de los alimentos en la tasa de inflación.

El Gobierno serbio espera con el decreto de hoy una bajada de los precios de entre el 10 y 20 %, y con ello poder reducir la tasa de inflación, que en julio estuvo en el 4,9 % interanual.

Los analistas locales consideran que la medida forma parte de una estrategia política ante posibles elecciones adelantadas, que exige el movimiento estudiantil del país, que se manifiesta desde hace nueve meses contra el régimen del presidente populista nacionalista Aleksandar Vucic.

Según los críticos, las medidas anunciadas hoy están dirigidas en gran parte al electorado típico del gobernante partido SNS: los ciudadanos con ingresos más bajos y a los jubilados. EFE

bd/jk/jgb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR