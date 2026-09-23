Serbia reprocha en la ONU a quienes defienden a Ucrania ante Rusia pero reconocen a Kosovo

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Naciones Unidas, 23 sep (EFE).- El presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, reprocho este miércoles antes la ONU que hay Estados defendiendo a Ucrania en la guerra con Rusia que reconocieron «de manera unilateral» la independencia de Kosovo, que intentó «tomar el 14 % del territorio serbio».

«¿Cuántos de ustedes, en estos últimos días, han escuchado hablar del respeto al derecho internacional público, especialmente en cuanto al conflicto en Ucrania, cuando la mayoría de esos países, de forma desvergonzada, permanecen silenciosos ante el hecho de que ellos violaron la Carta y destruyeron las bases del sistema de derecho internacional?», aseguró Vučić.

El presidente serbio denunció durante su intervención en la semana de Alto Nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas que su país ha recibido un trato diferente en su defensa de su integridad territorial y de la resolución de la ONU de 1999 tras la guerra de Kosovo.

«¿Nos dan un asesoramiento bienintencionado de no mirar al pasado, de pensar en el futuro, cuando les preguntamos eso? ¿También le dicen eso a Ucrania, que el territorio por el que luchan no es importante?», siguió.

Kosovo proclamó su independencia de Serbia en 2008 casi una década después de la guerra entre las fuerzas yugoslavas, formadas por lo que se conoce hoy como Serbia y Montenegro, y el grupo rebelde albanés de Kosovo

A día de hoy, más de un centenar de países reconocen la independencia de Kosovo, entre ellos Estados Unidos y gran parte de la Unión Europea, mientras Rusia y China se oponen.

A pesar de esto, Vučić reivindicó su carrera para entrar en la Unión Europea (UE) y aseguró que eso no le impide tampoco tener relación con las tres superpotencias.

«Hay vuelos directos desde Belgrado a Estados Unidos, China y Rusia», aseveró. EFE

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