Sergio Chumil, el guatemalteco revelación que cumple su sueño en Europa

Pamplona (España), 1 sep (EFE).- El guatemalteco Sergio Geovani Chumil (Tecpán, 24 años) es una de las revelaciones en la presente edición de la Vuelta a España.

El ciclista del Burgos Burpellet BH ocupa el puesto 23 de la general, confirmando su calidad y el sueño de ser el primer corredor de su país que se consolida con éxito en el ciclismo europeo.

«Estoy cumpliendo el sueño de todo un país», resume Sergio Chumil, cuyo equipo lucha a diario haciendo honor a su condición de invitado tras un año de ausencia.

El corredor guatemalteco está poniendo a su país en el mapa del ciclismo mundial. Un logro esculpido desde que comenzó a montar en bicicleta a los 13 años en las calles de Tecpán.

De momento, la experiencia de Chumil, quien presentó sus mejores credenciales este año entre la élite ganando en O’Cebreiro la etapa reina de O’Camiño, en Galicia, está siendo inolvidable.

«Todos están conmigo en las buenas y en las malas y espero que podamos controlar esas ganas de hacerlo bien. Después de que el equipo estuviese ausente el pasado año, tenemos que demostrar que estamos aquí de nuevo para dar batalla. Intentaré luchar por alguna etapa en escapadas», señala el escalador de la formación española.

Sacrificios compensados

‘El Chapín’ ha superado muchos sacrificios y esa lucha es un orgullo para sus padres, Juan y Cristina, quienes piden «a Dios que lo proteja», acompañándolo con sus oraciones.

A unos 96 kilómetros de la ciudad de Guatemala se encuentra Chuachalí, cuna de Sergio Chumil. Ahí empieza su historia, con un sentimiento y apoyo familiar a los que se une Ixchel Cristal, esposa de Sergio, quien ha vivido muy de cerca cada sacrificio y logro del «pedalista».

«Empecé con 13 años con la bicicleta como infantil y juvenil en las calles de Tecpán. En Guatemala este deporte se sigue poco y apenas tiene apoyo, pero conocí la Vuelta a Guatemala y me propuse correrla algún día. Mi padre siempre me apoyó y me animó. Por eso me hice ciclista», recuerda Chumil.

Con 17 años se proclamó campeón nacional juvenil y fue directo con la selección nacional a los Panamericanos de México. Un año después dio otro gran paso al participar en la Vuelta a Guatemala, donde sorprendió luchando con los mejores. En su segunda participación ya subió al podio y en 2020, año de la pandemia, fue con el equipo nacional a la Vuelta a Ecuador y fue tercero en la general siendo sub-23.

Los resultados no pasaron inadvertidos para los equipos europeos. En 2022 llegó a España de la mano del Aluminios Cortizo, con cuyo maillot venció en la Copa Galicia. Un año después se impuso en la etapa reina de la Vuelta a Navarra y ganó en la Vuelta a Zamora.

Los resultados permitieron a Chumil fichar por el Burgos en 2023. Los sueños se iban haciendo realidad. En 2024 ganó una etapa de la Vuelta a Portugal y se proclamó campeón nacional y esta temporada se presentó en la elite ganando una etapa en O’Camiño, concretamente la más importante en O Cebreiro. El Burgos Burpellet no tardó en renovar a Chumil hasta 2027.

Chumil se revaloriza en la Vuelta

«LLlegar a ser profesional es un sueño que tenía presente desde hace muchos años. Nunca imaginé poder cumplirlo a estas alturas. Soy el primer ciclista guatemalteco en llegar al profesionalismo en Europa», fueron las primeras palabras del escalador a su llegada al Burgos.

En la formación burgalesa la apuesta por Chumil, quien se formó en la bicicleta de montaña, se basó en que «en solo tres temporadas compitiendo en ciclismo de carretera ha tenido una evolución muy positiva».

«Sus dotes de escalador son notables y tiene una gran proyección», señalaron los técnicos del Burgos, convencidos del potencial del corredor centroamericano.

Chumil fue una apuesta del Burgos BH de forma conjunta con el Equipo Cortizo, en el que hicieron «un gran trabajo con él, por lo que se pudo adaptar muy bien a la categoría profesional». EFE

