Serie especial con motivo del 25 aniversario de los atentados del 11-S

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Madrid, 4 de sep (EFE).- Con motivo de los 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, la Agencia EFE enviará una serie especial a partir de mañana, sábado, con la guía 11S ANIVERSARIO.

Este es el calendario de publicación:

SÁBADO 5:

Redacción internacional – Los atentados del 11-S despertaron a Occidente del sueño de paz y prosperidad en el que vivía y sacudieron el tablero geopolítico, con una guerra contra el terrorismo que contribuyó al declive de la hegemonía global de Estados Unidos y coincidió con la pujanza de China, hasta dar forma al mundo escéptico con el multilateralismo en el que vivimos hoy. (Texto)

Washington – Veinticinco años después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en EE.UU., el presunto «cerebro» de los atentados y sus tres cómplices siguen a la espera de un juicio, que se prevé comenzará el próximo 5 de junio de 2028 después de pasar más de una década estancado en su etapa previa. (Texto)

Nueva York – Un cuarto de siglo después de los atentados del 11 de septiembre, el Bajo Manhattan es ahora un barrio con miles de nuevos residentes, oficinas, espacios culturales y uno de los principales destinos turísticos de Nueva York, aunque la memoria de las casi 3.000 víctimas sigue marcando el corazón del lugar. (Texto) (Foto) (Vídeo)

– Se enviará una cronología del día de los atentados

DOMINGO 6:

Nueva York – Una generación entera de estadounidenses ha crecido sin haber vivido el ataque del 11-S que cambió el rumbo del país, mientras museos y escuelas tratan de mantener viva la memoria de los peores atentados de la historia reciente de Estados Unidos. (Texto) (Foto) (Video)

Nueva York – Las consecuencias de la tragedia del 11-S siguen presentes en la vida de miles de supervivientes, bomberos, policías y vecinos que continúan padeciendo enfermedades relacionadas con la exposición al polvo tóxico generado por el derrumbe de las Torres Gemelas, mientras crece el reconocimiento a quienes han fallecido en los años posteriores a causa de esas dolencias. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Shanksville (EE.UU.) – En la población estadounidense de Shanksville (Pensilvania), el Memorial Nacional del Vuelo 93 de United Airlines recuerda a los 40 pasajeros y tripulantes que el 11 de septiembre de 2001 murieron al enfrentarse a los secuestradores, para evitar que el avión en el que volaban fuera usado en un atentado similar a los de Las Torres Gemelas y el Pentágono, lo que provocó que el aparato se estrellara en un campo de Pensilvania. (Texto) (Foto) (Vídeo)

LUNES 7:

Nueva York – El vigésimo quinto aniversario de los atentados del 11 de septiembre llega marcado por la controversia política después de que familiares de víctimas pidieran al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, de fe musulmana, que no asista a la ceremonia de conmemoración por considerarlo incompatible con sus posturas sobre Israel. (Texto) (Foto) (Vídeo)

El Cairo – Veinticinco años después del 11S, los atentados que conmocionaron al mundo entero y pusieron en el foco a Al Qaeda, la organización terrorista se ha tenido que transformar para garantizar su supervivencia, algo que está logrando mediante la descentralización de una red que opera a través de varios grupos con aspiraciones más amplias que la yihad. (Texto)

Bruselas – El 11S y la posterior invasión de Irak dejaron a una Unión Europea fracturada en dos bandos a favor y en contra de esa guerra, pero también empujaron a Bruselas a buscar su propia voz en materia de seguridad y de exteriores, además de alimentar una desconfianza hacia Washington que se ha disparado durante los últimos años. (Texto)

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