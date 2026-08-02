Serie previa con motivo de la investidura de De la Espriella como presidente de Colombia

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Madrid, 2 ago (EFE).- Con motivo de la investidura el próximo viernes de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia la agencia EFE enviará desde este lunes una serie previa con la guía COLOMBIA INVESTIDURA.

Calendario de publicación

Lunes 3

COLOMBIA INVESTIDURA CEREMONIA

Bogotá – La investidura de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia para el periodo 2026-2030 ha estado llena de controversias por su inédita decisión de hacerla en una unidad militar fuera de Bogotá, con los inconvenientes de seguridad, logísticos y de protocolo con los invitados internacionales que eso supone.

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COLOMBIA INVESTIDURA LEGADO

Bogotá – Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia, cambió la forma de gobernar con la inclusión de sectores sociales que nunca habían tenido acceso al poder y la mejora de sus condiciones de vida, pero su gestión estuvo marcada por casos de corrupción.

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Martes 4

COLOMBIA INVESTIDURA DESAFÍOS

Bogotá – El ultraderechista Abelardo de la Espriella asume este 7 de agosto la Presidencia de Colombia con desafíos como gobernar sin tener mayorías legislativas, recuperar la seguridad, mejorar el sistema de salud, preservar la institucionalidad y mantener los avances sociales de su antecesor.

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COLOMBIA INVESTIDURA ECONOMÍA

Bogotá – El nuevo Gobierno de Colombia hereda un país con un elevado déficit fiscal producto del aumento del gasto público, bajos niveles de inversión y una inflación con tendencia al alza, problemas para los que propone un plan de austeridad que puede tener impactos sociales.

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EFE