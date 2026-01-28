Serie previa con motivo de las elecciones en Costa Rica del 1 de febrero

1 minuto

Madrid, 28 ene (EFE).- Con motivo de las elecciones de este domingo en Costa Rica, convocadas para elegir al presidente y los 57 diputados del Poder Legislativo para el periodo 2026-2030, la Agencia EFE enviará desde este miércoles una serie previa con la guía COSTA RICA ELECCIONES.

Calendario de publicación

Miércoles, 28 de enero

– Claves de las elecciones.

– El presidente Rodrigo Chaves, el protagonista inesperado de la campaña que opacó a los candidatos en Costa Rica.

– Los partidos políticos terminan la difusión de propaganda en medios de comunicación y las firmas de sondeos publican las últimas encuestas con miras a las elecciones del próximo 1 febrero.

Jueves, 29 de enero

– Costa Rica: Una economía en crecimiento con el reto de encontrar la sostenibilidad fiscal y social.

– El narcotráfico: el principal problema del país y punto clave de las propuestas de campaña.

– Los costarricenses entran este jueves en la fase de reflexión del voto para las elecciones del próximo 1 de febrero.

Viernes, 30 de enero

– Nota sobre los perfiles de los 4 principales candidatos a la presidencia de Costa Rica.

EFE