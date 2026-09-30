Serie previa con motivo de las elecciones generales en Bosnia de este domingo

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Madrid, 30 sep (EFE).- Con motivo de las elecciones generales del domingo 4 de octubre en Bosnia-Herzegovina la Agencia EFE transmite este jueves una serie previa con la guía BOSNIA ELECCIONES

BOSNIA ELECCIONES

Zagreb – Bosnia-Herzegovina celebra este domingo elecciones generales con los partidos nacionalistas dominando el panorama y con la tensión de una división étnica agravada por la glorificación del fallecido criminal de guerra serbobosnio Ratko Mladic. Por Vesna Bernardic

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BOSNIA ELECCIONES

Skopie – Bosnia-Herzegovina celebra este domingo sus décimas elecciones generales desde el final de la guerra en 1995 en medio de una creciente disputa entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos sobre el futuro rumbo político y económico del país balcánico. Por Ivan Blazhevski

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BOSNIA ELECCIONES (Claves)

Viena – Bosnia-Herzegovina acude este domingo a las urnas con las divisiones étnicas aún abiertas tres décadas después de la guerra y sin consenso político sobre su adhesión a la UE, respaldada por la gran mayoría de la población.

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EFE