Sheinbaum «abre» a México a la inversión nórdica en una inédita cita con 100 directivos

Ciudad de México, 10 mar (EFE).- La presidenta Claudia Sheinbaum abrió este martes las puertas de México a nuevas inversiones de empresas nórdicas al recibir en el Palacio Nacional a una delegación de unos 100 directores y directoras ejecutivas encabezada por el Grupo Wallenberg, en la primera misión empresarial de esta magnitud entre los países del norte europeo y el país norteamericano.

La mandataria sostuvo el encuentro con una comitiva integrada por altos representantes de firmas como ABB, Aker, AstraZeneca, Ericsson, Lego, Maersk, Nokia, Novo Nordisk, Vestas y Volvo, entre otras.

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) destacó que el Grupo Wallenberg es uno de los principales conglomerados empresariales de Europa, con presencia en sectores como telecomunicaciones, tecnología, industria, manufactura y ciencias de la vida.

De acuerdo con la Cancillería, Sheinbaum subrayó durante la reunión que «las puertas de México están abiertas” para las y los empresarios interesados en invertir en el país.

También dio cuenta de que respondió preguntas de los asistentes sobre los sectores energético, farmacéutico, agroindustrial y de telecomunicaciones.

El diálogo entre los empresarios y la presidenta mexicana fue moderado por el canciller Juan Ramón de la Fuente, según detalló la SRE.

Horas antes, en su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum había adelantado que recibiría a “los principales empresarios de los países nórdicos”, luego de que estos sostuvieron reuniones con integrantes del gabinete económico.

El presidente de Skandinaviska Enskilda Banken (SEB), Marcus Wallenberg, afirmó, según el comunicado, que ya se han anunciado múltiples inversiones nórdicas en México alineadas con el Plan México y reiteró su compromiso para seguir construyendo a largo plazo la presencia de compañías de esa región en el país.

La SRE resaltó además que, a través de SEB y de su firma de inversión Investor AB, el ecosistema del Grupo Wallenberg mantiene participaciones relevantes en compañías globales que en conjunto generan ingresos superiores a 385.000 millones de dólares, emplean a cerca de 1,5 millones de personas y operan en alrededor de 180 países, incluido México.

La visita ocurre en el marco de la misión anual del Grupo Wallenberg a mercados internacionales.

Según datos oficiales, el comercio entre México y los países nórdicos supera los 5.000 millones de dólares anuales y más de 500 empresas de esa región operan ya en el país en sectores como energías renovables, manufactura avanzada, ingeniería, farmacéutica, transporte y tecnologías industriales. EFE

