Sheinbaum responde a Trump que «México es amigo de todo el mundo» tras críticas

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Ciudad de México, 2 ago (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió este domingo a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, que «México es amigo de todo el mundo», luego de que el estadounidense compartiera en redes la columna de un comentarista que critica la estrategia mexicana de seguridad.

“Nosotros somos amigos de todo el mundo y la valentía es la defensa de la soberanía”, afirmó Sheinbaum, al ser preguntada por la publicación durante una visita a Oaxaca, en el sur de México.

Trump compartió en su cuenta de Truth Social la columna ‘Mexico’s Problem’ (‘El problema de México’) del comentarista Bill O’Reilly, publicada en marzo pasado, en la que el acusa al Gobierno mexicano de corrupción, relaciona esa situación con los asesinatos y el narcotráfico, así como critica a Sheinbaum por no permitir el ingreso de autoridades estadounidenses en su territorio.

El texto difundido por Trump sostiene además que la corrupción gubernamental mexicana ha favorecido la violencia y reprocha a México culpar a Estados Unidos por el consumo de drogas y el tráfico de armas.

La columna termina con un llamado directo a la mandataria para que cambie de posición frente a Washington, en un momento en el que ambos Gobiernos mantienen una relación marcada por la cooperación en seguridad, pero también por las diferencias sobre el respeto a la soberanía mexicana.

Durante el cierre de su gira por el sureño estado de Oaxaca, Sheinbaum vinculó la defensa de la soberanía y la independencia con el derecho de los mexicanos a decidir el rumbo del país sin injerencias externas.

Sostuvo que esos principios forman parte de las luchas históricas de México y los colocó entre los ejes de su Administación.

“Defendemos la soberanía (…) la soberanía dimana del pueblo y defendemos también la independencia de México, que los mexicanos y mexicanas decidamos qué ocurre en nuestro país. Nadie viene desde el extranjero a decirnos cómo va a funcionar nuestro país”, sostuvo.

A la reacción de Sheinbaum se sumó el grupo parlamentario del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Senado, que publicó una carta dirigida a O’Reilly en defensa de la presidenta y de la estrategia de seguridad del Gobierno.

Los senadores oficialistas rechazaron que la postura mexicana frente al crimen organizado pueda calificarse de “complacencia” o “debilidad” y sostuvieron que el narcotráfico es un fenómeno transnacional alimentado también por la demanda de drogas y el flujo ilegal de armas desde Estados Unidos. También, reclamaron frenar el tráfico de armas y el lavado de dinero en Estados Unidos.

Además, defendieron que la relación bilateral es la de “socios comerciales, vecinos y países soberanos”, expresaron disposición al diálogo y cooperación en seguridad y advirtieron que serán “absolutamente intransigentes” ante lo que consideren una falta de respeto a la soberanía de México. EFE

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