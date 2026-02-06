Siete civiles heridos deja tiroteo entre vendedores de droga en la mexicana Monterrey

Monterrey (México), 5 de feb (EFE).- Un enfrentamiento a tiros entre presuntos vendedores de droga en el centro de Monterrey, capital del estado de Nuevo León, norte de México, dejó este jueves a siete personas lesionadas, entre ellas, cinco mujeres y dos hombres.

Los hechos se registraron en una zona de gran afluencia de vehículos y transeúntes por tratarse de una de las avenidas principales del centro de la capital, que será una de las tres sedes de México junto con Guadalajara y la Ciudad de México, de la Copa del Mundo 2026.

La Fiscalía General de Justicia del estado confirmó que las siete personas lesionadas, ninguna relacionada con los delincuentes, no tenían heridas de gravedad y todas fueron trasladadas a hospitales de la localidad para su atención médica.

Relacionado con los sucesos, la Fiscalía estatal informó que investiga a cuatro sospechosos.

Por su parte, el Comisario General de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del municipio de Monterrey, Eduardo Sánchez Quiroz, adjudicó los hechos a una presunta disputa entre vendedores de droga en la zona.

«Lo que sucede es que se encuentran ahí dos grupos antagónicos o dos gentes que andan vendiendo droga y como que discuten, al menos uno de ellos saca un arma y hace varias detonaciones», explicó.

Añadió que las balas alcanzaron a herir a transeúntes y comerciantes de la zona.

El funcionario municipal compartió que a través de las cámaras de vigilancia se tienen identificados a cuatro sospechosos y el material será proporcionado a la Fiscalía General de Justicia para las investigaciones correspondientes.

Sánchez Quiroz indicó que la zona en donde se registraron los sucesos es de alta incidencia delictiva y el año pasado se detuvieron a 800 personas por delitos como narcomenudeo, portación de armas de fuego, así como robo de vehículos y a transeúntes, entre otros.

A pesar de los hechos violentos registrados, recientemente en el estado ocurrió la detonación de un artefacto explosivo colocado por presuntos miembros del crimen organizado en un camino de terracería de un municipio rural y la balacera de este jueves, el Gobierno del estado presumió una reducción del 50 % en homicidios dolosos al cierre del mes de enero comparado con el año pasado.

Según cifras de la Fiscalía General de Justicia del estado, Nuevo León cerró el 2025 con 1.574 homicidios dolosos. EFE

