Siete fallecidos y 4 heridos en un ataque armado en un billar en Ecuador

Quito, 13 sep (EFE).- Siete personas fallecidas y cuatro heridas dejó un ataque armado en un billar, ocurrido anoche en la provincia ecuatoriana de Santo Domingo de los Tsáchilas, informó este sábado la Policía Nacional.

El hecho ocurrió en el barrio Belén, del municipio de Santo Domingo, y según las investigaciones preliminares, un grupo de sujetos armados llegó en un vehículo y disparó contra las personas que se encontraban en el interior del local.

En redes sociales se hizo viral un vídeo en el que se aprecia a hombres jugando billar en un establecimiento con música a volumen alto, cuando llegan varias personas con armas largas, vestidos con chalecos y gorras, y que disparan en repetidas ocasiones a los presentes.

De acuerdo a la Policía, uno de los fallecidos tiene antecedentes por tráfico de drogas y asociación ilícita, mientras que dos heridos registran antecedentes por asesinato y hurto.

La Policía señaló que las unidades especializadas continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y localizar a los responsables.

Ecuador atraviesa una escalada de violencia sin precedentes, propiciada por el incremento de actividad de bandas criminales organizadas, lo que llevó al presidente del país, Daniel Noboa, a declarar en enero de 2024 el ‘conflicto armado interno’ contra las estructuras criminales, a las que pasó a llamar «terroristas». EFE

