Siete heridos y varios atrapados por el colapso de un edificio de Nueva Delhi

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Nueva Delhi, 7 oct (EFE).- Los equipos de rescate buscan al menos a cinco personas que podrían haber quedado atrapadas este miércoles bajo los escombros tras el derrumbe de un edificio de cuatro plantas en el noreste de Nueva Delhi, donde al menos ocho personas han sido rescatadas y siete han resultado heridas, entre ellos varios niños, informaron fuentes policiales.

El colapso ocurrió alrededor de las 15:00 hora local (09:30 GMT) en el barrio de New Seemapuri, cuando la parte frontal del edificio colapsó y sepultó parte de las viviendas cercanas al bloque.

Decenas de efectivos del Cuerpo de Bomberos de Delhi (DFS) y de la policía local se encuentran en la zona coordinando las labores de rescate entre los escombros.

«Se estima que debajo podría haber entre 4 y 5 personas atrapadas, según el cálculo actual que nos ha dado la gente del lugar. Hemos escuchado sus voces», declaró a los medios el delegado del Gobierno en el distrito, Ajay Kumar.

Los vecinos de la zona han denunciado a la prensa local que el edificio presentaba grietas tras los temblores de la noche del martes en la capital india a causa de un sismo registrado en el vecino estado de Uttarakhand, aunque las autoridades insisten en que la causa exacta del colapso no se determinará hasta que concluyan las investigaciones.

El nuevo derrumbe sucede apenas un mes después de que un hostal universitario de cinco plantas colapsara en la capital, causando la muerte de siete personas y dejando al menos cinco heridos. Ese incidente causó el arresto del propietario del inmueble y la suspensión de cinco funcionarios municipales encargados del control urbanístico.

Más de 160 personas han fallecido en Nueva Delhi en derrumbes durante los últimos cinco años, según un informe oficial del Gobierno, que muestra una tendencia creciente mientras los accidentes de este tipo han disminuido en el resto del país, donde los fallecidos rozan los 8.000 en el mismo periodo. EFE

lgm/rcf

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