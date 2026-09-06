Siete miembros de las disidencias de las FARC mueren en operaciones militares en Colombia

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Bogotá, 6 sep (EFE).- Al menos siete miembros del Estado Mayor Central (EMC), una de las disidencias más grandes de la antigua guerrilla de las FARC, murieron en operaciones militares en el departamento del Nariño (sureste), anunció este domingo el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

«En las últimas 24 horas, siete narcoterroristas del frente Franco Benavides del Estado Mayor Central, de las disidencias de las FARC, murieron en desarrollo de operaciones militares en El Peñol, Nariño, y cinco personas fueron capturadas», detalló el mandatario en su cuenta de X.

El Ministerio de Defensa indicó que al menos doce personas fueron heridas en el operativo, en el que se incautó un fusil M4, una pistola, ocho granadas de fabricación artesanal, 946 cartuchos de diferentes calibres, cinco pancartas de la estructura criminal y tres cuadernos con información de interés para las autoridades, entre otros.

De acuerdo con el reporte de De la Espriella, el Ejército identificó en la última jornada cinco laboratorios de pasta base de cocaína e incautó más 1.000 galones de insumos líquidos y 175 kilos de insumos sólidos.

Asimismo, las autoridades colombianas decomisaron 6.000 mililitros de ketamina y 600 mililitros de fentanilo, e intervinieron siete unidades de producción y siete dragas que eran utilizadas para la minería ilegal.

El mandatario aseguró que desde que empezó su mandato, el 7 de agosto, su Gobierno logró «14.914 capturas, 49.379 kilos de estupefacientes incautados, 1.485 armas de fuego fuera de circulación y 1.320,9 hectáreas de coca erradicadas».

Desde que inició su carrera por la Presidencia, De la Espriella prometió «mano dura» contra los criminales, lo que ha motivado varios bombardeos durante las últimas semanas, algunos de los que han dejado menores de edad fallecidos.

Como resultado de un operativo a finales de agosto en el departamento del Guaviare (centro-sur), diez miembros de una disidencia de las FARC fueron abatidos, de los cuales tres eran menores de edad: dos de ellos tenían 15 años y el otro,16. EFE

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