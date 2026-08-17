Siete muertos y 50 migrantes rescatados frente a las costas de Libia

afp_tickers

Compartir

1 minuto

Siete migrantes fueron encontrados muertos este lunes tras el naufragio de su embarcación frente a las costas de Libia, mientras que otros 50 pudieron ser rescatados, dos de ellos en estado grave, informó la ONG italiana Emergency.

«Nuestro equipo descubrió la presencia de nueve personas tendidas en la cubierta (…). Para siete de ellas ya no había nada que hacer; las otras dos se encuentran en estado crítico», explicó la oenegé en un comunicado.

La pequeña embarcación de madera, sobrecargada, fue avistada el lunes por la mañana alrededor de las 04H00 GMT. El barco de la ONG se acercó y rescató a los náufragos bajo la vigilancia de una patrullera libia.

Los migrantes -45 hombres y cinco mujeres, entre ellos 29 menores no acompañados- afirmaron ser originarios de Egipto y Somalia.

La jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni, del partido Hermanos de Italia (FDI, extrema derecha), fue elegida en 2022 con la promesa de luchar contra la inmigración clandestina.

Su gobierno firmó acuerdos con Túnez y Libia para limitar las salidas de migrantes y dificulta la labor de las ONG humanitarias.

Según el Ministerio del Interior, 17.800 migrantes llegaron este año a Italia desde el 1 de enero, frente a los 39.116 registrados durante el mismo período de 2025.

ljm/cmk/glr/mab/ahg