Sigue la búsqueda de posibles autores del atentado en Nueva Delhi en la Cachemira india

3 minutos

Srinagar (India), 14 nov (EFE).- El operativo de búsqueda de los posibles autores del atentado ocurrido el pasado lunes en Nueva Delhi, donde murieron ocho personas tras la explosión de un vehículo, continuó este viernes, con el foco en la Cachemira administrada por la India, informaron a EFE fuentes de seguridad.

Las fuerzas de seguridad indias miran a varios grupos de la zona y han lanzado un operativo por el que demolieron este viernes la casa de un hombre, identificado como Umar Nabi y médico de profesión, señalado como el presunto conductor del vehículo cargado de explosivos que estalló el lunes.

“La demolición busca enviar un mensaje a quienes respaldan actividades terroristas en suelo indio”, dijo a EFE un oficial de seguridad.

Las autoridades indias ya han recurrido a este tipo de demoliciones en otras investigaciones, incluso cuando los sospechosos han muerto -como se cree que ha ocurrido en este caso-, utilizándolas como medida de presión y disuasión frente a posibles colaboradores de grupos armados.

El derrumbe de la casa se llevó a cabo durante la noche del jueves al viernes en la aldea de Koil, en el distrito de Pulwama, en el sur de esta región montañosa disputada por India y Pakistán, según informaron vecinos a EFE.

Los agentes de Policía en Cachemira que participan en la investigación confirmaron a EFE que el doctor Umar Nabi conducía el Hyundai i20 que explotó en un semáforo cerca del Fuerte Rojo de Nueva Delhi. Su identidad, añadieron, quedó verificada tras análisis de ADN.

Los investigadores sospechan que Nabi y dos médicos presuntamente asociados a él, ahora detenidos, formaban parte de una célula vinculada a los grupos Jaish-e-Mohammed y Ansar Ghazwat-ul-Hind, que, según las autoridades indias, operan en la región de Cachemira y tienen su base en Pakistán.

Jaish-i-Mohammed (JiM) fue incluido en la lista de sanciones de la ONU en 2001 por su vinculación con Al-Qaida y los talibanes.

Múltiples agencias continúan conectando pistas entre los estados de Cachemira, Haryana, Delhi y Uttar Pradesh en el marco de la investigación por el atentado.

La Policía de Jammu y Cachemira afirmó haber “intensificado las acciones contra las redes terroristas” en el norte y el sur de la región. Añadieron que «también se realizaron redadas contra personas con vínculos separatistas o familiares en Pakistán o en la Cachemira administrada por Pakistán».

Por otro lado, las fuerzas de seguridad detuvieron el jueves a más de 600 personas durante cientos de redadas en la Cachemira administrada por la India, en el marco de una nueva ofensiva contra una organización islámica que quedó prohibida en 2019 por su presunto apoyo al separatismo, Jamaat-e-Islami (JeI).

La región de Cachemira, situada en el Himalaya, ha estado disputada y dividida entre India y Pakistán desde 1947, cuando ambos países obtuvieron su independencia.

Desde 1989, en la parte india de Cachemira hay una insurgencia armada que ha causado miles de muertes, en su mayoría civiles.

Los militantes, a los que India acusa de recibir armas y financiación de Pakistán, buscan la independencia de la región o su unión con el país vecino. EFE

