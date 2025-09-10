Singapur recomienda a sus ciudadanos posponer viajes a Nepal ante la oleada de protestas

Bangkok, 10 sep (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Singapur ha emitido una recomendación a los ciudadanos de la ciudad-Estado para que pospongan los viajes «no esenciales» a Nepal, debido a la «situación incierta e inestable» en ese país por unas protestas juveniles en las que han muerto al menos 25 personas desde el lunes.

«Se recomienda a los singapurenses en Nepal que se mantengan alerta y eviten las grandes aglomeraciones y las zonas afectadas por manifestaciones», señaló la Cancillería en un comunicado publicado la víspera.

Jóvenes iniciaron el lunes en Nepal protestas contra la corrupción, desatadas inicialmente como una reacción a la prohibición de las redes sociales, que derivaron en una oleada de disturbios con ataques a líderes políticos, edificios oficiales y medios de comunicación, y que forzaron la dimisión del primer ministro, K.P. Sharma Oli.

Multitudes incendiaron instalaciones gubernamentales y símbolos de poder del Estado, con la capitalina Katmandú entre sirenas y columnas de humo.

La esposa del ex primer ministro Jhalanath Khanal, Rajyalaxmi Chitrakar, falleció tras ser incendiada su vivienda en Katmandú, según informaron a EFE fuentes hospitalarias.

Varias cárceles del país fueron tomadas y unos 900 reclusos huyeron, según informó el medio local Onlinekhabar.

El Ejército de Nepal anunció la víspera que asumiría el control de la seguridad tras la dimisión del primer ministro Oli, una de las figuras más dominantes y controvertidas de la política nepalí. EFE

