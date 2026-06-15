Siria denuncia el sabotaje de uno de sus cables de internet que conecta con la red egipcia

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El Cairo, 15 jun (EFE).- La Compañía Siria de Telecomunicaciones denunció este lunes el «sabotaje» del cable submarino internacional que suministra internet entre las ciudades mediterráneas de Tartús (noroeste de Siria) y la egipcia de Alejandría, que dejó fuera de servicio «gran parte de sus capacidades internacionales».

La Compañía de Telecomunicaciones Siria dijo en un comunicado reproducido por la agencia oficial de noticias siria SANA que este incidente limitó la conexión «de un amplio número de usuarios en diferentes provincias» del país árabe, que cuenta con una infraestructura dilapidada tras más de una década de guerra.

La operadora añadió que el ataque contra el cable se produjo cerca de la costa de Tartús, sin apuntar a ningún posible responsable.

Asimismo, afirmó haber tomado «las medidas necesarias» para abordar los efectos del sabotaje y «limitar su reflejo sobre los servicios», aunque advirtió de que, debido a la «minuciosa y compleja» naturaleza técnica de las obras de arreglo, la recuperación de la red «puede tardar un tiempo».

Para esta entidad estatal, lo ocurrido «no puede separarse de una campaña sistemática de sabotaje» que tiene como objetivo las infraestructuras de telecomunicaciones a fin de perjudicar «uno de los servicios más vitales del país».

El sistema de comunicaciones de Siria depende en buena medida de tres cables submarinos que conectan la ciudad de Tartús con las redes de Chipre, Líbano y Egipto, siendo la última la dañada este lunes. EFE

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