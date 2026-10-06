Somalia mata a un antiguo jefe del servicio secreto del grupo yihadista Al Shabab

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Nairobi, 6 oct (EFE).- La Agencia Nacional de Inteligencia y Seguridad (NISA) de Somalia anunció este martes la muerte de un antiguo jefe del servicio secreto del grupo yihadista Al Shabab, en una operación realizada en cooperación con socios internacionales en el distrito de Jilib, en la región de Media Juba (sur).

En un ataque llevado a cabo el 1 de octubre, las fuerzas somalíes abatieron a Bashir Ahmed Haaji Nuunow, quien dirigió esta rama de Al Shabab entre 2016 y 2024, según un comunicado de la NISA.

Haaji Nuunow también era conocido por alias como Geescadde, Fanax, Gardhuub y Ali Dheere, y tuvo un «papel fundamental» en la planificación de atentados en el país.

«Entre las atrocidades en las que estuvo involucrado se encuentran el atentado del 14 de octubre de 2017 en la intersección de Soobe, el ataque en Ex-Control Afgooye, el atentado de Soobe 2, así como otros perpetrados en hoteles y diversos lugares de la playa de Lido, en la ciudad de Mogadiscio», añadió la NISA.

Por último, dijo que su muerte representa un «duro golpe» para el liderazgo de Al Shabab y para sus redes organizativas.

Somalia intensificó sus combates contra Al Shabab desde que el presidente, Hassan Sheikh Mohamud, anunciase en agosto de 2022 una «guerra total» contra los yihadistas, en la que a menudo colaboran militarmente la misión de la Unión Africana (UA) en el país y Estados Unidos con bombardeos aéreos.

El grupo terrorista, afiliado desde 2012 a la red de Al Qaeda, perpetra atentados para derrocar al Gobierno central e instaurar un Estado islámico ultraconservador.

Al Shabab controla zonas rurales del centro y el sur del país, además de atacar a territorios vecinos como Kenia y Etiopía.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando el dictador Mohamed Siad Barre fue derrocado, lo que dejó al país sin Gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra. EFE

pmc/mgr

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