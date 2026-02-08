Sondeos a pie de urna apuntan una victoria de Seguro en Portugal con entre el 67 y el 71 %

1 minuto

Lisboa, 8 feb (EFE).- Los sondeos a pie de urna difundidos este domingo por los medios en Portugal al cierre de las urnas en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales dan una victoria para el exministro socialista António José Seguro, con entre el 67 y el 71 % de los votos, frente a su rival, el líder de ultraderecha André Ventura.

De acuerdo con esas proyecciones dadas a conocer por la cadena pública RTP, la CNN Portugal y SIC Notícias, Ventura obtendría entre el 27 y el 33 % de los sufragios.

El sondeo hecho por la Universidade Católica para la cadena RTP indica que Seguro lograría entre el 68 y el 73 % de los sufragios, mientras que Ventura tendría entre el 27 y el 32 % .

La proyección de la CNN Portugal indica una victoria del que fuera secretario general del Partido Socialista entre 2011 y 2014 con entre el 67 y el 71,4 %, frente a Ventura que se haría con una horquilla de entre el 28,6 y el 33 %.

SIC Notícias vaticina un triunfo de Seguro con entre el 67 y el 71,4 % de los votos, en comparación con el ultraderechista que se haría con el 28,6 y 33 %.

Portugal celebró este domingo la segunda ronda de las elecciones presidenciales para elegir al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa tras diez años en el poder. EFE

