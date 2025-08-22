The Swiss voice in the world since 1935

SpaceX lanza un dron militar secreto de EEUU

Un dron espacial secreto del ejército estadounidense diseñado para permanecer en órbita varios cientos de días fue lanzado con éxito la noche del jueves en un cohete Falcon 9 de la empresa SpaceX.

El despegue desde la base de Cabo Cañaveral, en Florida, se realizó a las 23H50 locales, según las imágenes retransmitidas en directo por el grupo propiedad del multimillonario Elon Musk.

El dron X-37B fue diseñado por United Launch Alliance, una filial de Boeing. 

La Fuerza Espacial estadounidense dijo que la misión del aparato, su octava en el espacio, incluye «un amplio rango de pruebas y objetivos de experimentación», aunque no fue divulgada su duración total. 

«Estas demostraciones operacionales y experimentos comprenden tecnologías de próxima generación incluyendo comunicaciones láser y el más desarrollado sensor inercial cuántico jamás probado en el espacio», según un comunicado de esa sección militar el mes pasado.

«La misión 8 contribuirá a mejorar la resiliencia, eficiencia, y seguridad de las arquitecturas de comunicación basadas en el espacio» agregó.

Con un tamaño similar al de un pequeño autobús, el X-37B parece una versión reducida de los transbordadores espaciales que fueron retirados en 2011.

En misiones previas, el dron ha llevado a cabo pruebas para la agencia espacial estadounidense NASA.

El artefacto tiene nueve metros de largo y unos 4,5 metros entre sus alas.

