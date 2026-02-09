Starmer busca el apoyo de los diputados laboristas en plena crisis de liderazgo

3 minutos

Judith Mora

Londres, 9 feb (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, intentará este lunes asegurarse el apoyo de los diputados laboristas en un momento crítico para su liderazgo, tras la dimisión en las últimas horas de dos de sus asesores en plena crisis relacionada con Peter Mandelson y sus lazos con el pederasta Jeffrey Epstein.

Starmer se reunirá esta tarde a puerta cerrada con el grupo parlamentario del Partido Laborista en la Cámara de los Comunes (baja), donde cuenta con una cómoda mayoría absoluta de 404 escaños, y tratará de persuadirlos de que, pese a las dudas sobre su criterio en sus nombramientos, continúen respaldando su proyecto político.

Si bien muchos de sus correligionarios están descontentos con su gestión desde que ganó abrumadoramente las elecciones de julio de 2024, también existen divisiones internas y no parece haber consenso sobre un posible candidato para sustituirle a corto plazo.

Por su lado, la oposición reclama la dimisión de Starmer, al considerarle responsable último de la designación en febrero de 2025 de Mandelson, que fue destituido siete meses después al revelarse el alcance de su relación con el fallecido financiero estadounidense y pederasta convicto Jeffrey Epstein.

Cambios en Downing Street

Starmer argumenta que cuando nombró a Mandelson por consejo de su jefe de gabinete, Morgan McSweeney, el exministro y antiguo comisario europeo «mintió repetidamente» sobre sus vínculos con Epstein.

McSweeney, artífice de su victoria electoral en 2024, dimitió el domingo tras admitir su «plena responsabilidad» al recomendar la designación, una decisión que -reconoció- «dañó a nuestro partido, a nuestro país y la confianza en la política misma».

Aunque algunos laboristas aplaudieron su salida por su supuesta influencia negativa en Downing Street, otros lo vieron como un movimiento que permite a Starmer ganar tiempo pero que no impedirá su eventual caída.

Este lunes dimitió también el director de Comunicación del Ejecutivo, Tim Allan, para permitir, según dijo, que el primer ministro forme un nuevo equipo.

La líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, declaró este lunes que la posición de Starmer «es insostenible», y el ministro principal del Gobierno independentista escocés, John Swinney, afirmó que «demuestra su total debilidad como jefe del Gobierno».

Ausencia de relevo claro

Pese a su precaria situación, Starmer cuenta con el apoyo de algunas figuras en el laborismo, y con la ventaja de que los aspirantes más probables a sucederle parecen de momento no estar preparados para liderar una rebelión.

Entre los posibles candidatos, los medios señalan al ministro de Sanidad, Wes Streeting, ambicioso y hábil pero ahora ‘tocado’ por su pasada amistad con Mandelson.

También la ex viceprimera ministra, Angela Rayner, favorita de la izquierda pero que dimitió recientemente por una polémica fiscal, y el ministro de Seguridad Energética, Ed Miliband, que ya fue líder laborista entre 2010 hasta sufrir una derrota electoral en 2015.

El ministro de Trabajo, Pat McFadden, expresó este lunes su «total apoyo» a Starmer, y la secretaria de Estado para Mujeres e Igualdad, Jacqui Smith, dijo a la BBC que el primer ministro «está decidido a seguir adelante».

Aun si esta tarde obtiene la confianza de sus diputados, Starmer afronta dos obstáculos inmediatos que ponen en riesgo su futuro: primero, que la investigación policial y parlamentaria sobre Mandelson le salpique, y segundo, las elecciones municipales y autonómicas de mayo, donde las encuestas auguran un descalabro del laborismo. EFE

