Starmer descarta dimitir tras la salida de otro aliado

2 minutos

Londres, 15 sep (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó este lunes que seguirá al frente del Gobierno tras la dimisión de Paul Ovenden, su director de estrategia en Downing Street, que dejó el cargo después de que trascendieran comentarios sexistas de 2017 sobre la diputada laborista Diane Abbott.

«Mi posición es firme y no voy a dimitir», declaró Starmer a Channel 4 News en respuesta a las presiones de miembros de su propio grupo parlamentario que cuestionan su liderazgo.

«Estamos en una encrucijada: avanzar con un laborismo de renovación nacional y verdadero patriotismo, o caer en la división y el declive bajo (el partido populista de derechas) Reform», añadió.

Ovenden, experiodista y antiguo responsable de prensa del Partido Laborista, adelantó una salida ya prevista para este año tras la publicación por ITV News de mensajes privados de 2017 en los que hacía comentarios ofensivos sobre Abbott.

Downing Street, residencia y despacho oficiales de Starmer, calificó de «espantosas e inaceptables» esas esos comentarios sobre Abbott, la primera diputada negra de la Cámara de los Comunes y actualmente la parlamentaria más veterana.

Ovenden admitió en un comunicado haber compartido «una conversación tonta» cuando era más joven y explicó que se marcha para «no distraer del trabajo vital» del Gobierno.

La dimisión del estratega, considerado uno de los asesores más cercanos al primer ministro, se suma a las recientes salidas de Angela Rayner, ex viceprimera ministra, por una polémica fiscal, y de Peter Mandelson, destituido como embajador en Estados Unidos por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein.

Starmer afronta ahora el reto de recuperar las riendas de su proyecto político en el congreso anual del Partido Laborista, que se celebrará del 28 de septiembre al 1 de octubre en Liverpool, en el noroeste de Inglaterra. EFE

jm/rcf