Starmer pide presionar a Putin para lograr un cese de hostilidades en Ucrania

Londres, 4 sep (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, remarcó este jueves, en la reunión de París de la Coalición de Voluntarios para Ucrania, que hay que presionar aún más al presidente ruso, Vladímir Putin, para lograr un alto el fuego en la antigua república soviética.

Starmer, que participó en la reunión de manera telemática desde Glasgow (Escocia), agregó que no es posible confiar en Putin, puesto que retrasa las conversaciones de paz y, al mismo tiempo, perpetra atrocidades en Ucrania, según indica un comunicado oficial divulgado hoy.

Esto quedó claro con los ataques en Kiev de la semana pasada, que causaron importantes daños a los edificios del British Council y de la delegación de la Unión Europea (UE), añadió.

Al hablar sobre los últimos planes militares de la Coalición de Voluntarios, el primer ministro laborista hizo hincapié en que el grupo tenía un compromiso inquebrantable con Ucrania, con el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Según la nota, Starmer también recibió con agrado los anuncios de los socios de la Coalición de la Voluntarios de suministrar misiles de largo alcance a Ucrania para reforzar los suministros al país.

Además, agradeció a los Jefes de Defensa por su trabajo para garantizar el despliegue de una fuerza en caso de un alto el fuego.

En la reunión de París intervinieron otros líderes europeos, entre ellos el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez.

La Coalición de Voluntarios agrupa a 35 países, en su mayoría europeos, y ya estaba previsto que la cita de París tuviera un formato mixto, con líderes en persona, entre ellos el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y otros conectados de manera telemática.

El objetivo de la cita era evaluar los avances alcanzados en las últimas semanas sobre las garantías de seguridad para Ucrania y analizar la estrategia colectiva respecto a Rusia. EFE

