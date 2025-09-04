The Swiss voice in the world since 1935

Starmer pide presionar a Putin para lograr un cese de hostilidades en Ucrania

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Londres, 4 sep (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, remarcó este jueves, en la reunión de París de la Coalición de Voluntarios para Ucrania, que hay que presionar aún más al presidente ruso, Vladímir Putin, para lograr un alto el fuego en la antigua república soviética.

Starmer, que participó en la reunión de manera telemática desde Glasgow (Escocia), agregó que no es posible confiar en Putin, puesto que retrasa las conversaciones de paz y, al mismo tiempo, perpetra atrocidades en Ucrania, según indica un comunicado oficial divulgado hoy.

Esto quedó claro con los ataques en Kiev de la semana pasada, que causaron importantes daños a los edificios del British Council y de la delegación de la Unión Europea (UE), añadió.

Al hablar sobre los últimos planes militares de la Coalición de Voluntarios, el primer ministro laborista hizo hincapié en que el grupo tenía un compromiso inquebrantable con Ucrania, con el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Según la nota, Starmer también recibió con agrado los anuncios de los socios de la Coalición de la Voluntarios de suministrar misiles de largo alcance a Ucrania para reforzar los suministros al país.

Además, agradeció a los Jefes de Defensa por su trabajo para garantizar el despliegue de una fuerza en caso de un alto el fuego.

En la reunión de París intervinieron otros líderes europeos, entre ellos el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez.

La Coalición de Voluntarios agrupa a 35 países, en su mayoría europeos, y ya estaba previsto que la cita de París tuviera un formato mixto, con líderes en persona, entre ellos el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y otros conectados de manera telemática.

El objetivo de la cita era evaluar los avances alcanzados en las últimas semanas sobre las garantías de seguridad para Ucrania y analizar la estrategia colectiva respecto a Rusia. EFE

vg/jm/jlp

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR