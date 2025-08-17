Starmer y Macron elogian el deseo de Zelenski de lograr una «paz justa y duradera»

1 minuto

Londres, 17 ago (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron, reafirmaron este domingo su continuo apoyo a Ucrania y elogiaron el deseo de su presidente, Volodimir Zelenski, de lograr «una paz justa y duradera», según un comunicado de Downing Street.

Starmer y Macron también destacaron el compromiso del presidente estadounidense, Donald Trump, para ofrecer «garantías de seguridad a Ucrania», en un contexto en que la coalición de voluntarios o de dispuestos «desempeñará un papel vital a través de la Fuerza Multinacional en Ucrania, entre otras medidas», señaló en la nota.

«Los líderes se reunieron para discutir el apoyo a Ucrania y los próximos pasos en las negociaciones de paz después de la reunión del presidente Trump con el presidente (ruso, Vladimir) Putin en Alaska», recordó Londres, en referencia a la videoconferencia copresidida este domingo por Starmer y Macron para abordar con la citada coalición la visita de Zelenski a Washington este lunes.

Tras el encuentro virtual, en el que también participó el mandatario ucraniano, se reafirmó «la disposición a desplegar una fuerza de garantías una vez que hayan cesado las hostilidades, y a ayudar a proteger los cielos y mares de Ucrania y regenerar las fuerzas armadas del país», indicó la oficina del primer ministro británico.

Asimismo, Starmer y Macron, agregó Downing Street, comunicaron a sus socios que viajarán para acompañar a Zelenski en su encuentro con Trump. EFE

ja/vh