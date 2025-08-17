The Swiss voice in the world since 1935

Starmer y Macron elogian el deseo de Zelenski de lograr una «paz justa y duradera»

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Londres, 17 ago (EFE).- El primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron, reafirmaron este domingo su continuo apoyo a Ucrania y elogiaron el deseo de su presidente, Volodimir Zelenski, de lograr «una paz justa y duradera», según un comunicado de Downing Street.

Starmer y Macron también destacaron el compromiso del presidente estadounidense, Donald Trump, para ofrecer «garantías de seguridad a Ucrania», en un contexto en que la coalición de voluntarios o de dispuestos «desempeñará un papel vital a través de la Fuerza Multinacional en Ucrania, entre otras medidas», señaló en la nota.

«Los líderes se reunieron para discutir el apoyo a Ucrania y los próximos pasos en las negociaciones de paz después de la reunión del presidente Trump con el presidente (ruso, Vladimir) Putin en Alaska», recordó Londres, en referencia a la videoconferencia copresidida este domingo por Starmer y Macron para abordar con la citada coalición la visita de Zelenski a Washington este lunes.

Tras el encuentro virtual, en el que también participó el mandatario ucraniano, se reafirmó «la disposición a desplegar una fuerza de garantías una vez que hayan cesado las hostilidades, y a ayudar a proteger los cielos y mares de Ucrania y regenerar las fuerzas armadas del país», indicó la oficina del primer ministro británico.

Asimismo, Starmer y Macron, agregó Downing Street, comunicaron a sus socios que viajarán para acompañar a Zelenski en su encuentro con Trump. EFE

ja/vh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
8 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR