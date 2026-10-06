Stubb destaca ante Felipe VI la importancia de la seguridad de la frontera sur de Europa

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Helsinki, 6 oct (EFE).- El presidente finlandés, Alexander Stubb, aseguró este martes ante el rey Felipe VI que la seguridad ahora en el sur de España es igual de importante que en otras fronteras de Europa, un asunto que fue uno de los temas centrales de la reunión bilateral mantenida en Helsinki.

Los reyes de España, que iniciaron el lunes por la tarde una visita de Estado a Finlandia, tienen este martes una jornada de marcado carácter institucional con encuentros con el presidente del país y su esposa, con el primer ministro, Petteri Orpo; con el alcalde de Helsinki, Daniel Sazonov, y con el presidente del Parlamento, Jussi Halla-aho, entre otros.

Un viaje de Estado que se enmarca en el compromiso de España con la autonomía estratégica y la seguridad y defensa de Europa en todas sus fronteras, y en concreto con la del Ártico y con el país de la UE que tiene más kilómetros de frontera con Rusia y es, por tanto, uno de los más expuestos a sus amenazas.

En el encuentro bilateral, al que asistieron también el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y su homóloga, Elina Valtonen, el presidente finlandés explicó su interés en el diálogo sobre la seguridad, «un aspecto crucial para el sur de España» ya que, señaló, «este diálogo representa precisamente lo contrario a la inseguridad».

Stubb, que recordó que España fue una de las primeras naciones en reconocer la independencia de Finlandia en 1917, recalcó que ambos países están dispuestos a comprometerse con las necesidades e intereses fundamentales «como comunidad y como alianza europea».

Felipe VI destacó por su parte la preocupación compartida por ambos países ante los desafíos comunes que afrontan España y Finlandia.

«Al observar nuestras necesidades globales, comprendemos la preocupación que la gente siente ante los mismos desafíos que a nosotros nos inquietan. Por ello, este enfoque no es meramente defensivo, sino que resulta vital en todos los aspectos», recalcó el jefe del Estado español.

Antes, los reyes de España fueron recibidos en el patio principal del Palacio Presidencial por el presidente de la República de Finlandia y su esposa, Suzanne Innes-Stubb.

Después de escuchar los himnos nacionales de ambos países y saludar a las delegaciones de Finlandia y España, ambos jefes de Estado pasaron revista a las tropas, tras lo que Felipe VI y la reina Letizia firmaron en el libro de honor y salieron a saludar desde el balcón a los ciudadanos

El rey y el presidente de la República de Finlandia celebraron también un encuentro antes de presidir la reunión de las delegaciones, en la que participaron, además de los respectivos ministros de Exteriores, los embajadores de ambos países. EFE

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